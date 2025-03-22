https://sarabic.ae/20250322/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يدينان-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1098864556.html
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن عراقجي بحث مع فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدانا معا "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة".وشدد الوزيران السعودي والإيراني على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الجرائم.وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني قد "أدان أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم الإسلامي بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال شرحه لموقف المملكة في الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي، على ضرورة التنسيق والتفاعل الوثيق بين دول المنطقة لمنع تصاعد الأزمة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-الإسرائيلي-ينتقد-حكومة-نتنياهو-لا-يمكن-إرسال-الجنود-إلى-الجبهة-وقيادة-تحركات-مثيرة-للجدل-1098841806.html
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أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكرت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، أن عراقجي بحث مع فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدانا معا "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة".
وشدد الوزيران السعودي والإيراني على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الجرائم.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني قد "أدان أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم الإسلامي بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال شرحه لموقف المملكة في الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي
، على ضرورة التنسيق والتفاعل الوثيق بين دول المنطقة لمنع تصاعد الأزمة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار
مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.