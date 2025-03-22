وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250322/وزيرا-الخارجية-السعودي-والإيراني-يدينان-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1098864556.html
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T21:15+0000
2025-03-22T21:15+0000
أخبار اليمن الأن
الأخبار
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
السعودية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098443789_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_c45e9631ada270f578fbae9f76f3ec68.jpg
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن عراقجي بحث مع فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدانا معا "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة".وشدد الوزيران السعودي والإيراني على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الجرائم.وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني قد "أدان أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم الإسلامي بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن".ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال شرحه لموقف المملكة في الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي، على ضرورة التنسيق والتفاعل الوثيق بين دول المنطقة لمنع تصاعد الأزمة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-الإسرائيلي-ينتقد-حكومة-نتنياهو-لا-يمكن-إرسال-الجنود-إلى-الجبهة-وقيادة-تحركات-مثيرة-للجدل-1098841806.html
السعودية
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098443789_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ac0b3dd0cac7d13a11071684ad295e95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة
أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, غزة, قطاع غزة

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يدينان العدوان الإسرائيلي على غزة

21:15 GMT 22.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIرمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، أن عراقجي بحث مع فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدانا معا "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة".
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
الرئيس الإسرائيلي ينتقد استئناف الحرب في غزة.. محذرا من "انقسام داخلي"
أمس, 14:48 GMT
وشدد الوزيران السعودي والإيراني على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول الإسلامية لوقف هذه الجرائم.
وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني قد "أدان أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم الإسلامي بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن".
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، خلال شرحه لموقف المملكة في الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي، على ضرورة التنسيق والتفاعل الوثيق بين دول المنطقة لمنع تصاعد الأزمة.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала