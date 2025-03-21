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بعد الاجتياح البري.. خبراء: إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة وتفصل شمال غزة عن جنوبها
بعد الاجتياح البري.. خبراء: إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة وتفصل شمال غزة عن جنوبها
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن الجيش الإسرائيلي نفذ اجتياحات برية كبيرة، وضربات جوية مدمرة في كامل قطاع غزة، بعد استئناف العدوان مجددًا انهيار الهدنة المؤقتة التي تم توقعيها. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T15:59+0000
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وأكد مراقبون أن إسرائيل تمكنت من السيطرة على 25% من مساحة القطاع، وفصلت الشمال عن الجنوب، وتهدد باجتياح شامل للقطاع، مشيرين إلى محاولة نتنياهو تنفيذ المخطط الذي فشل به من تهجير الفلسطينيين واقتطاع أجزاء من غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".ربع مساحة غزةقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة بعد استئناف العدوان، بدأ بطيئًا متدرجًا، حيث أعاد احتلال ما يقارب من 25% من مساحة القطاع".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل دخلت بريا مساحات كبيرة في رفح ووصلت إلى وسط المدينة، وسيطرة على أكثر من نصفها، وكذلك تل السلطان، كما اجتاح الجيش شرق منطقة غزة.وأكد أن إسرائيل دخلت بريا إلى منطقة نتساريم وسيطرت عليها بشكل كامل، وفصلت شمال القطاع على جنوبه، وطلبت من الوحدات الأمنية التي كانت تعمل على تسهيل الحركة بين الشمال والجنوب مغادرة المكان.وتابع: "هناك اجتياحات برية في شمال غرب مدينة غزة، ودخل الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة هناك، ودخل مناطق كبيرة في شرق خان يونس، ومنطقة خزاعة وعبسان، والآن يهدد منطقة بيت حانون، وبيت لاهيا بضرورة مغادرة المكان".وأوضح أن بالتزامن مع الدخول البري، يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي كل مكان في قطاع غزة، ويقصف كل المناطق بالشمال والجنوب، لكن الاجتياح البري يقوم به بالتدرج وبشكل بطيء.استهداف كامل القطاعمن جانبه، قال نعمان العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن "نتنياهو وحكومته وجيشه أعاد الهجوم على قطاع غزة بعد الهدنة الأخيرة، حيث بدأ العدوان بهجمات جوية طالت كل مناحي قطاع غزة من شماله ووسطه وجنوبه، وأدت إلى مقتل وجرح المئات، وأحدثت دمارا كبيرًا، وسط تهديدات إسرائيلية بإعادة الاجتياح البري الشامل لغزة".وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هذه الهجمات الجديدة جاءت بعد ادعاء نتنياهو رفض "حماس" شروط وخطط المبعوث الأمريكي لإطلاق سراح الأسرى، لكن في الحقيقة نتنياهو لا يريد وقف العدوان ولا توقيع الصفقة واستكمال الهدنة التي تم التوقيع عليها بعض الضغط الأمريكي رغبة من ترامب في دخول البيت الأبيض بإنجاز ما في موضوع تبريد النزاعات، وإطلاق الأسرى".وأكد أن "خطط نتنياهو الأولى كانت إعادة احتلال واقتطاع جزء من قطاع غزة من خلال المناطق العازلة والآمنة، وكذلك خطته لتقسيم القطاع إلى 3 أماكن، ينتشر فيها الجيش وتقام فيها الأمور اللوجستية وغير ذلك، وهذه الخطط توقفت مع الهدنة الأخيرة، لكن مع عودة العدوان تعود للواجهة ولذهن نتنياهو الذي يريد اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، ومحاولة لتقطيع أواصل القطاع والسيطرة الأمنية والإدارية عليه، ناهيك عن التهجير الشامل للفلسطينيين"، على حد تعبيره.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن هناك عدة عوامل تحدد مدى نجاح نتنياهو في مخططه أو لا، أبرزها النجاح في وقف إطلاق النار وإعادة المفاوضات والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، ونجاح ضغط الشارع الإسرائيلي على نتنياهو وحكومته، والموقف الإقليمي ومدى نجاحه في الضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب، ومدى رغبة واشنطن في إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لاستكمال وتنفيذ كل هذه الخطط، ومدى صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.وأكد أن الزحف البري الإسرائيلي في قطاع غزة، وتداعياته يعتمد على هذه العوامل، والأيام القادمة سوف توضح كافة المخططات التي تجري في القطاع، محذرا في الوقت نفسه لما يحدث في الضفة بعيدًا عن أعين الإعلام والمجتمع الدولي، من تهجير وقتل وتفكيك المخيمات وإعادة الاحتلال وتهجير المواطنين.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-الإسرائيلي-ينتقد-حكومة-نتنياهو-لا-يمكن-إرسال-الجنود-إلى-الجبهة-وقيادة-تحركات-مثيرة-للجدل-1098841806.html
https://sarabic.ae/20250321/مسؤول-أمني-إسرائيلي-سابق-الشاباك-قد-يغتال-نتنياهو-1098838528.html
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-في-رفح-جنوبي-غزة-1098818035.html
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حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد الاجتياح البري.. خبراء: إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة وتفصل شمال غزة عن جنوبها

15:59 GMT 21.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال خبراء إن الجيش الإسرائيلي نفذ اجتياحات برية كبيرة، وضربات جوية مدمرة في كامل قطاع غزة، بعد استئناف العدوان مجددًا انهيار الهدنة المؤقتة التي تم توقعيها.
وأكد مراقبون أن إسرائيل تمكنت من السيطرة على 25% من مساحة القطاع، وفصلت الشمال عن الجنوب، وتهدد باجتياح شامل للقطاع، مشيرين إلى محاولة نتنياهو تنفيذ المخطط الذي فشل به من تهجير الفلسطينيين واقتطاع أجزاء من غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
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وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".
وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".

ربع مساحة غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن "الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة بعد استئناف العدوان، بدأ بطيئًا متدرجًا، حيث أعاد احتلال ما يقارب من 25% من مساحة القطاع".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل دخلت بريا مساحات كبيرة في رفح ووصلت إلى وسط المدينة، وسيطرة على أكثر من نصفها، وكذلك تل السلطان، كما اجتاح الجيش شرق منطقة غزة.
وأكد أن إسرائيل دخلت بريا إلى منطقة نتساريم وسيطرت عليها بشكل كامل، وفصلت شمال القطاع على جنوبه، وطلبت من الوحدات الأمنية التي كانت تعمل على تسهيل الحركة بين الشمال والجنوب مغادرة المكان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
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وتابع: "هناك اجتياحات برية في شمال غرب مدينة غزة، ودخل الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة هناك، ودخل مناطق كبيرة في شرق خان يونس، ومنطقة خزاعة وعبسان، والآن يهدد منطقة بيت حانون، وبيت لاهيا بضرورة مغادرة المكان".
وأوضح أن بالتزامن مع الدخول البري، يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي كل مكان في قطاع غزة، ويقصف كل المناطق بالشمال والجنوب، لكن الاجتياح البري يقوم به بالتدرج وبشكل بطيء.

استهداف كامل القطاع

من جانبه، قال نعمان العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن "نتنياهو وحكومته وجيشه أعاد الهجوم على قطاع غزة بعد الهدنة الأخيرة، حيث بدأ العدوان بهجمات جوية طالت كل مناحي قطاع غزة من شماله ووسطه وجنوبه، وأدت إلى مقتل وجرح المئات، وأحدثت دمارا كبيرًا، وسط تهديدات إسرائيلية بإعادة الاجتياح البري الشامل لغزة".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، "هذه الهجمات الجديدة جاءت بعد ادعاء نتنياهو رفض "حماس" شروط وخطط المبعوث الأمريكي لإطلاق سراح الأسرى، لكن في الحقيقة نتنياهو لا يريد وقف العدوان ولا توقيع الصفقة واستكمال الهدنة التي تم التوقيع عليها بعض الضغط الأمريكي رغبة من ترامب في دخول البيت الأبيض بإنجاز ما في موضوع تبريد النزاعات، وإطلاق الأسرى".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
أمس, 19:02 GMT
وأكد أن "خطط نتنياهو الأولى كانت إعادة احتلال واقتطاع جزء من قطاع غزة من خلال المناطق العازلة والآمنة، وكذلك خطته لتقسيم القطاع إلى 3 أماكن، ينتشر فيها الجيش وتقام فيها الأمور اللوجستية وغير ذلك، وهذه الخطط توقفت مع الهدنة الأخيرة، لكن مع عودة العدوان تعود للواجهة ولذهن نتنياهو الذي يريد اقتطاع أجزاء من قطاع غزة، ومحاولة لتقطيع أواصل القطاع والسيطرة الأمنية والإدارية عليه، ناهيك عن التهجير الشامل للفلسطينيين"، على حد تعبيره.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن هناك عدة عوامل تحدد مدى نجاح نتنياهو في مخططه أو لا، أبرزها النجاح في وقف إطلاق النار وإعادة المفاوضات والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، ونجاح ضغط الشارع الإسرائيلي على نتنياهو وحكومته، والموقف الإقليمي ومدى نجاحه في الضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب، ومدى رغبة واشنطن في إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو لاستكمال وتنفيذ كل هذه الخطط، ومدى صمود المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأكد أن الزحف البري الإسرائيلي في قطاع غزة، وتداعياته يعتمد على هذه العوامل، والأيام القادمة سوف توضح كافة المخططات التي تجري في القطاع، محذرا في الوقت نفسه لما يحدث في الضفة بعيدًا عن أعين الإعلام والمجتمع الدولي، من تهجير وقتل وتفكيك المخيمات وإعادة الاحتلال وتهجير المواطنين.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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