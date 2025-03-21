https://sarabic.ae/20250321/الرئيس-الإسرائيلي-ينتقد-حكومة-نتنياهو-لا-يمكن-إرسال-الجنود-إلى-الجبهة-وقيادة-تحركات-مثيرة-للجدل-1098841806.html

الرئيس الإسرائيلي ينتقد استئناف الحرب في غزة.. محذرا من "انقسام داخلي"

الرئيس الإسرائيلي ينتقد استئناف الحرب في غزة.. محذرا من "انقسام داخلي"

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، انتقادات حادة للحكومة، محذرا من خطورة الأوضاع الحالية والانقسام الداخلي، وعبّر عن قلقه من قرار استئناف الحرب على غزة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T14:48+0000

2025-03-21T14:48+0000

2025-03-21T15:23+0000

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وقال هرتسوغ: "لا يمكننا تجاهل الواقع الصعب الذي نعيشه، حيث تم إصدار آلاف أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط، لا يمكن إرسال أبنائنا إلى الجبهة وفي الوقت ذاته اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تُعمّق الاستقطاب بين الشعب".كما شدد على ضرورة دعم عائلات المحتجزين والاستماع إلى مخاوفهم، قائلا: "لا يمكننا القتال لاستعادة المحتجزين بينما تعيش عائلاتهم في جحيم مستمر دون أن نصغي إليهم".وأضاف: "ألتقي أسبوعيا بالعائلات الثكلى وآلاف المواطنين الذين يطالبون بالوحدة، وحماية البلاد، وإجراء تحقيق مستقل في الكارثة التي وقعت".وأكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على ضرورة البحث عن تفاهمات واتفاقات لتجنب المزيد من الانقسام، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية الجانب قد تؤثر سلبا على الصمود الوطني. كما دافع هرتسوغ عن موظفي الدولة الذين يتعرضون لحملات تشويه، مؤكدا أنهم مواطنون مخلصون، بينهم جنود احتياط وعائلات ثكلى، ويجب دعمهم لا استهدافهم.وجاءت تصريحات هرتسوغ قبل ساعات من تصويت الحكومة على إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، إذ دعا إلى "دراسة كل خطوة بعناية"، دون أن يذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاسم.وجاء بيان هرتسوغ تزامنا مع إطلاق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرات لسكان غزة، مهددا باحتلال أجزاء من القطاع حتى الإفراج عن الرهائن، كما ألمح إلى إمكانية تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتهجير السكان، مما يبرز اتساع الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية.في السياق ذاته، تتزايد الأصوات المعارضة لسياسات نتنياهو، خاصة فيما يتعلق باستئناف الحرب، وصرّح وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون أن "المسؤول عن عرقلة صفقة تبادل الأسرى هو نتنياهو وليس "حماس"، مؤكدا أن رئيس الوزراء يخشى سقوط حكومته إذا تم التوصل إلى اتفاق.ويوم أمس الخميس، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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