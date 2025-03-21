https://sarabic.ae/20250321/مسؤول-أمني-إسرائيلي-سابق-الشاباك-قد-يغتال-نتنياهو-1098838528.html

مسؤول أمني إسرائيلي سابق: "الشاباك" قد يغتال نتنياهو

مسؤول أمني إسرائيلي سابق: "الشاباك" قد يغتال نتنياهو

سبوتنيك عربي

ألمح مسؤول إسرائيلي سابق في جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، اليوم الجمعة، إلى احتمالية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على يد "الشاباك". 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T13:04+0000

2025-03-21T13:04+0000

2025-03-21T13:04+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن عاميت آسا، المسؤول السابق بجهاز "الشاباك" إشارته إلى ضرورة الشعور بالقلق من أن رونين بارن رئيس "الشاباك" الذي أعلن نتنياهو إقالته، يقف على رأس منظمة مسلحة قوية تعمل حول رئيس الوزراء نفسه.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات عاميت آسا جاءت على خلفية أزمة إقالة رونين بار.وقال المسؤول الإسرائيلي السابق إن "الخطر على نتنياهو ليس من الشاباك بأكمله، أو من وحدة الأمن الشخصي بأكملها، فمن الممكن جدا في هذه الأجواء المضطربة الآن أن يتم الدفع بشخص ما على المستوى الشخصي إلى القيام بعمل متطرف".وتابع عاميت آسا أن "الخطر الأكبر اليوم يتمثل في تفكير أحدهم بحسب رأي رونين بار، الذي يُصدر الأوامر، ويقول: أنا أطيع رئيس الشاباك لا رئيس الوزراء".وفي السياق نفسه، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس الخميس، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت "القناة 12" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

https://sarabic.ae/20250321/استطلاع-رأي-إسرائيلي-89-من-أنصار-الائتلاف-الحاكم-يؤيدون-استمرار-الحرب-على-غزة-1098824455.html

https://sarabic.ae/20250321/اعتراضا-على-إقالة-رئيس-الشاباك-غضب-عارم-في-إسرائيل-واعتداءات-على-رؤساء-أحزاب-ومتظاهرين-فيديو-1098828760.html

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل