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اعتراضا على إقالة رئيس "الشاباك".. غضب عارم في إسرائيل.. فيديو
اعتراضا على إقالة رئيس "الشاباك".. غضب عارم في إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الخميس، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:04+0000
2025-03-21T08:42+0000
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وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".فيما أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى، منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

اعتراضا على إقالة رئيس "الشاباك".. غضب عارم في إسرائيل.. فيديو

08:04 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 08:42 GMT 21.03.2025)
© AP Photo / Oren Zivمظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبر
خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الخميس، إلى الشوارع والتظاهر لليوم الثاني على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين، من معارضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقام أفراد الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم نوافذ مركبات لمواطنين، في ظل خروج الآلاف من الإسرائيليين في مسيرات بعدة مدن على رأسها القدس المحتلة وتل أبيب، اعتراضا على قرار "إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، والتخلي عن المحتجزين الإسرائيليين"، بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.
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19 مارس, 15:56 GMT
وشهدت المظاهرات أعمال عنف وغلق طرقات، استخدمت فيها الشرطة العنف بتكسير نوافد المركبات، لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي سقط على الأرض بعدما أطاح به أحد أفراد الشرطة، خلال مشاركته في مظاهرات الأمس، رفضا لإقالة رئيس الشاباك.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" قد وافق، في وقت متأخر الخميس، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".
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وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".
فيما أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى، منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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