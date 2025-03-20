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"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T14:41+0000
2025-03-20T14:41+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت كتائب عز الدين القسام عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الخميس، أنها "تقصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له: "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من جنوب قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم اعتراض قذيفة واحدة بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.وبوقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250319/الخارجية-الأمريكية-حماس-رفضت-عرضا-بمثابة-جسر-يصلها-إلى-المرحلة-الثانية-1098794327.html
https://sarabic.ae/20250319/قيادي-بحماس-إسرائيل-انتهكت-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-مئات-المرات-1098760506.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة

14:41 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت كتائب عز الدين القسام عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الخميس، أنها "تقصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له: "إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من جنوب قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث تم اعتراض قذيفة واحدة بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة".
حماس تسلم محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
الخارجية الأمريكية: "حماس" رفضت عرضا بمثابة جسر يصلها إلى المرحلة الثانية
أمس, 19:46 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس، "رداً على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
بالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
رمضان في قطاع غزة.. جوع ومرض وحكايات عن الفقد والحزن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
قيادي بـ"حماس": إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مئات المرات
أمس, 02:35 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
وبوقت سابق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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