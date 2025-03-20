الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
14:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تستهدف واشنطن إيران بعد أنصار الله في اليمن؟
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
15:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: يجب ألا نستعجل ببناء استنتاجات كبيرة بعد اتصال بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-في-رفح-جنوبي-غزة-1098818035.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T19:02+0000
2025-03-20T19:02+0000
العالم
أخبار العالم الآن
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2a62acfe751acdd89a737f29197a52e.jpg
وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250320/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-شمالي-قطاع-غزة-1098805743.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096459088_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_833c8f4e5066b6884dfb8df3b7ac5e27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة

19:02 GMT 20.03.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".
وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمالي قطاع غزة
11:38 GMT

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى، منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.

واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала