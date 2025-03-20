https://sarabic.ae/20250320/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-في-رفح-جنوبي-غزة-1098818035.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T19:02+0000
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وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250320/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-شمالي-قطاع-غزة-1098805743.html
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العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في رفح جنوبي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قواته بدأت قبل ساعات، عملية برية في منطقة الشابورة في رفح، جنوبي قطاع غزة.
وتابع: "وسّعنا عملياتنا في جنوب قطاع غزة
، ونواصل نشاطنا في شمال ووسط القطاع"، مضيفا: "قواتنا عملت في شمال قطاع غزة على تدمير بنى تحتية استخدمتها حماس كمراكز للسيطرة والإدارة".
وأردف: "مقاتلاتنا الحربية مستمرة في مهاجمة وتدمير بنى تحتية ومسلحين في مناطق عدة بقطاع غزة، وقواتنا دمرت خلال العملية في منطقة الشابورة برفح عددا من البنى التحتية العسكرية".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهداف مدينة تل أبيب بصواريخ للمرة الأولى، منذ استئناف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ردًا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.
واستأنفت إسرائيل
قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.