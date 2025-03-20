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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمالي قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع". 20.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-20T11:38+0000
إسرائيل
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ️"جيش الدفاع والشاباك هاجما، قبل بدء العملية البرية، بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدًا على إسرائيل"، مؤكدًا مواصلة العمل ضد المنظمات الإرهابية في القطاع وإزالة أي تهديد.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250320/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-طالبنا-في-الأشهر-الماضية-بعقد-اجتماع-مع-نتنياهو-والكابينيت-دون-استجابة-1098802450.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمالي قطاع غزة

11:38 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن ️"جيش الدفاع والشاباك هاجما، قبل بدء العملية البرية، بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف المضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".
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09:28 GMT
وأضاف البيان أن "طائرات سلاح الجو هاجمت عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدًا على إسرائيل"، مؤكدًا مواصلة العمل ضد المنظمات الإرهابية في القطاع وإزالة أي تهديد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمالي قطاع غزة وجنوبيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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