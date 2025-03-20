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الجيش الإسرائيلي يحظر تنقل الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين بين شمال غزة وجنوبها
الجيش الإسرائيلي يحظر تنقل الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين بين شمال غزة وجنوبها
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمال قطاع غزة وجنوبه. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T10:32+0000
2025-03-20T10:32+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا حذر من خلاله السكان الفلسطينيين في قطاع غزة من الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.وأكد أن الجيش الإسرائيلي بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية محدودة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بدعوى توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه، وأنه خلال العملية انتشرت القوات حتى وسط محور نتساريم.كما يحظر الجيش الإسرائيلي تحرك الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه ويسمح فقط عبر طريق الرشيد (البحر)، مدعيا أن "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم فمن أجل سلامتكم يمنع الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة الدفاعية وفي كل مكان تنتشر فيه".وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حركة حماس الفلسطينية كان "أمامها عرض بمثابة جسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته".وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع، وأن ما "أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة، هو هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وأن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط، بل حلا دائما".وأكدت الخارجية الأمريكية أن "هناك نافذة لتغيير مسار الأمور في الشرق الأوسط، وسيقوم ترامب بما هو لازم لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كنا ملتزمين بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وحكومته انتهكوه مئات المرات"، مضيفًا أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
https://sarabic.ae/20250320/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-طالبنا-في-الأشهر-الماضية-بعقد-اجتماع-مع-نتنياهو-والكابينيت-دون-استجابة-1098802450.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يحظر تنقل الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين بين شمال غزة وجنوبها

10:32 GMT 20.03.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samraمنظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة.
منظر جوي لفلسطينيين هجروا قسراً نتيجة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 15 شهراً، ينتظرون في نقطة قريبة من ممر نتساريم في شارع الرشيد العودة إلى منازلهم في الشمال بعد اكتمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في 26 يناير 2025 في مدينة غزة، قطاع غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Mohammad Abu Samra
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، حظر تنقل الأهالي الفلسطينيين عبر محور صلاح الدين ذهابا وإيابا بين شمال قطاع غزة وجنوبه.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا حذر من خلاله السكان الفلسطينيين في قطاع غزة من الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي بدأ خلال الساعات الماضية عملية برية محدودة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بدعوى توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه، وأنه خلال العملية انتشرت القوات حتى وسط محور نتساريم.
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09:28 GMT
كما يحظر الجيش الإسرائيلي تحرك الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه ويسمح فقط عبر طريق الرشيد (البحر)، مدعيا أن "الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم فمن أجل سلامتكم يمنع الاقتراب إلى قوات الجيش في المنطقة الدفاعية وفي كل مكان تنتشر فيه".
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا أعلنت فيه أن حركة حماس الفلسطينية كان "أمامها عرض بمثابة جسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقف إلى جانب إسرائيل في كل الظروف وستواصل العمل على وقف النزاع، وأن ما "أوصلنا إلى الوضع اليوم في غزة، هو هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وأن ترامب لا يريد يوما أو أسبوعا من السلام في الشرق الأوسط، بل حلا دائما".
وأكدت الخارجية الأمريكية أن "هناك نافذة لتغيير مسار الأمور في الشرق الأوسط، وسيقوم ترامب بما هو لازم لإيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، باسم نعيم، أمس الأربعاء، بأن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات.
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وقال نعيم في تصريحات لـ"سبوتنيك": "كنا ملتزمين بالاتفاق وأوفينا بالتزاماتنا بموجبه، لكن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وحكومته انتهكوه مئات المرات"، مضيفًا أن نتنياهو وحكومته "ارتكبوا جرائم قتل، وأغلقوا المعابر، ومنعوا دخول المساعدات الإنسانية".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، بعد توقف لنحو شهرين، تحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 412 قتيلًا وأكثر من 500 مصاب.
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