https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
سبوتنيك عربي
يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان الذي تكشفه احتجاجات واسعة تجتاح البلاد لعدة أسباب منها أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وآخرها الخلاف بسبب إقالة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T19:35+0000
2025-03-23T19:35+0000
2025-03-23T19:35+0000
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بنيامين نتنياهو
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وتسببت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقراراته في العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بأزمة الرهائن أو الخلافات بسبب التحقيقات حول القصور الذي تسبب في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاحتجاجات الأخيرة اجتاحت إسرائيل على نطاق واسع وتطورت إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.ففي القدس، اعتقلت الشرطة 3 متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام والتصدي لقوات الشرطة ومحاولة الاعتداء على جندي من حرس الحدود.ومنذ نحو أسبوع مضى، شارك عشرات الآلاف من المحتجين في المظاهرات التي تركزت في تل أبيب والقدس، خاصة بعد استئناف القصف في غزة، الذي تسبب في غضب عائلات الأسرى، إضافة إلى قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار.وفي ذات الوقت تواصل حكومة نتنياهو، تحديها للمتظاهرين، بعدما وافقت اليوم الأحد، على مقترح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف ميارا. وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تسعى لإرضاء اليمين المتشدد بالتخلص من المسؤولين الذي يرفضون سياسات نتنياهو.
https://sarabic.ae/20240713/إسرائيليون-ينظمون-مسيرة-احتجاجية-باتجاه-القدس-لمطالبة-نتنياهو-بعقد-صفقة-تبادل-مع-حماس-فيديو-1090769409.html
https://sarabic.ae/20241215/تظاهرات-واحتجاجات-وعصيان-مدني-هل-يدفع-الشارع-الإسرائيلي-نتنياهو-لعقد-صفقة-تبادل-للأسرى-في-غزة؟-1095815730.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان الذي تكشفه احتجاجات واسعة تجتاح البلاد لعدة أسباب منها أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وآخرها الخلاف بسبب إقالة رئيس الشاباك.
وتسببت سياسة رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقراراته في العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بأزمة الرهائن أو الخلافات بسبب التحقيقات حول القصور الذي تسبب في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاحتجاجات الأخيرة اجتاحت إسرائيل على نطاق واسع وتطورت إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
ففي القدس، اعتقلت الشرطة 3 متظاهرين
بتهمة الإخلال بالنظام العام والتصدي لقوات الشرطة ومحاولة الاعتداء على جندي من حرس الحدود.
ومنذ نحو أسبوع مضى، شارك عشرات الآلاف من المحتجين في المظاهرات التي تركزت في تل أبيب والقدس، خاصة بعد استئناف القصف في غزة، الذي تسبب في غضب عائلات الأسرى، إضافة إلى قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار.
15 ديسمبر 2024, 18:36 GMT
وفي ذات الوقت تواصل حكومة نتنياهو، تحديها للمتظاهرين، بعدما وافقت اليوم الأحد، على مقترح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف ميارا.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية
أن حكومة نتنياهو تسعى لإرضاء اليمين المتشدد بالتخلص من المسؤولين الذي يرفضون سياسات نتنياهو.