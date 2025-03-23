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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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الإنسان والثقافة
ليو تولستوي - كاتب ومفكر ومصلح اجتماعي روسي عظيم
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
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11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
14:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
14:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما أسباب إقالة رئيس الوزراء التونسي
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: واشنطن توصلت مع موسكو وأوكرانيا للخطوط العريضة لاتفاق التسوية و الجيش السوداني يسيطر على القصر الرئاسي بالخرطوم
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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250323/بسبب-أزمة-عائلات-الأسرى-وإقالة-رئيس-الشاباك-الاحتجاجات-تجتاح-إسرائيل-1098888477.html
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل
سبوتنيك عربي
يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان الذي تكشفه احتجاجات واسعة تجتاح البلاد لعدة أسباب منها أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وآخرها الخلاف بسبب إقالة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T19:35+0000
2025-03-23T19:35+0000
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بنيامين نتنياهو
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وتسببت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقراراته في العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بأزمة الرهائن أو الخلافات بسبب التحقيقات حول القصور الذي تسبب في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاحتجاجات الأخيرة اجتاحت إسرائيل على نطاق واسع وتطورت إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.ففي القدس، اعتقلت الشرطة 3 متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام والتصدي لقوات الشرطة ومحاولة الاعتداء على جندي من حرس الحدود.ومنذ نحو أسبوع مضى، شارك عشرات الآلاف من المحتجين في المظاهرات التي تركزت في تل أبيب والقدس، خاصة بعد استئناف القصف في غزة، الذي تسبب في غضب عائلات الأسرى، إضافة إلى قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار.وفي ذات الوقت تواصل حكومة نتنياهو، تحديها للمتظاهرين، بعدما وافقت اليوم الأحد، على مقترح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف ميارا. وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تسعى لإرضاء اليمين المتشدد بالتخلص من المسؤولين الذي يرفضون سياسات نتنياهو.
https://sarabic.ae/20240713/إسرائيليون-ينظمون-مسيرة-احتجاجية-باتجاه-القدس-لمطالبة-نتنياهو-بعقد-صفقة-تبادل-مع-حماس-فيديو-1090769409.html
https://sarabic.ae/20241215/تظاهرات-واحتجاجات-وعصيان-مدني-هل-يدفع-الشارع-الإسرائيلي-نتنياهو-لعقد-صفقة-تبادل-للأسرى-في-غزة؟-1095815730.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

بسبب أزمة عائلات الأسرى وإقالة رئيس الشاباك.. الاحتجاجات تجتاح إسرائيل

19:35 GMT 23.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان الذي تكشفه احتجاجات واسعة تجتاح البلاد لعدة أسباب منها أزمة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وآخرها الخلاف بسبب إقالة رئيس الشاباك.
وتسببت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقراراته في العديد من القضايا سواء فيما يتعلق بأزمة الرهائن أو الخلافات بسبب التحقيقات حول القصور الذي تسبب في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
إسرائيليون ينظمون مسيرة احتجاجية باتجاه القدس لمطالبة نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو
13 يوليو 2024, 18:16 GMT
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاحتجاجات الأخيرة اجتاحت إسرائيل على نطاق واسع وتطورت إلى صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
ففي القدس، اعتقلت الشرطة 3 متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام والتصدي لقوات الشرطة ومحاولة الاعتداء على جندي من حرس الحدود.
ومنذ نحو أسبوع مضى، شارك عشرات الآلاف من المحتجين في المظاهرات التي تركزت في تل أبيب والقدس، خاصة بعد استئناف القصف في غزة، الذي تسبب في غضب عائلات الأسرى، إضافة إلى قرار نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تظاهرات واحتجاجات وعصيان مدني.. هل يدفع الشارع الإسرائيلي نتنياهو لعقد صفقة تبادل للأسرى في غزة؟
15 ديسمبر 2024, 18:36 GMT
وفي ذات الوقت تواصل حكومة نتنياهو، تحديها للمتظاهرين، بعدما وافقت اليوم الأحد، على مقترح بسحب الثقة من المدعية العامة جالي باهراف ميارا.
وتعتبر المعارضة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تسعى لإرضاء اليمين المتشدد بالتخلص من المسؤولين الذي يرفضون سياسات نتنياهو.
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