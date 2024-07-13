https://sarabic.ae/20240713/إسرائيليون-ينظمون-مسيرة-احتجاجية-باتجاه-القدس-لمطالبة-نتنياهو-بعقد-صفقة-تبادل-مع-حماس-فيديو-1090769409.html

إسرائيليون ينظمون مسيرة احتجاجية باتجاه القدس لمطالبة نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو

إسرائيليون ينظمون مسيرة احتجاجية باتجاه القدس لمطالبة نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع "حماس".. فيديو

سبوتنيك عربي

خرج آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية باتجاه مدينة القدس لمطالب بعقد صفقة تبادل مع حركة حماس. 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T18:16+0000

2024-07-13T18:16+0000

2024-07-13T18:16+0000

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وذكرت "القناة الـ 12" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن آلاف من الإسرائيليين خرجوا في مسيرة من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لمطالبة حكومة بنيامين نتنياهو، بإتمام صفقة تبادل تتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وكانت تقديرات إسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق اليوم السبت، بأن الهجوم في مخيم المواصي في خان يونس قد يؤخر صفقة التبادل مع حركة حماس.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تقضي بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع على مخيم المواصي في مدينة خان يونس قد يؤخر صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس".ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حالات الاغتيال الانتقائي التي وقعت في مخيم المواصي - ويقصد بها عناصر من "حماس" لم يتم التأكد منها بعد - ستؤدي إلى تأخير مسار المفاوضات مع حماس على المدى القريب، وأن هذه الاغتيالات قد تزيد من الضغوط على الحركة الفلسطينية بغرض الموافقة على الصفقة مع تل أبيب.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سابق اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبًا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240713/استطلاع-رأي-70--من-الإسرائيليين-يطالبون-بإقالة-نتنياهو-1090763834.html

https://sarabic.ae/20240713/تقرير-القنابل-المستخدمة-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-مخيم-المواصي-أمريكية-من-طراز-جدام-1090764771.html

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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل