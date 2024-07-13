https://sarabic.ae/20240713/تقرير-القنابل-المستخدمة-في-الهجوم-الإسرائيلي-على-مخيم-المواصي-أمريكية-من-طراز-جدام-1090764771.html

تقرير: القنابل المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي أمريكية من طراز "جدام"

تقرير: القنابل المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي أمريكية من طراز "جدام"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن القنابل المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي، أمريكية من طراز "جدام" JDAM. 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T15:29+0000

2024-07-13T15:29+0000

2024-07-13T15:29+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم العربي

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/15/1081264755_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7cb912e63889e52402533a9f7f3fe574.jpg

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنه تم استخدام القنابل الذكية في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي، وذلك من إنتاج أمريكي وهو قنابل من طراز "جدام" JDAM.ونقلت الصحيفة عن روتام مي طال، مدير شركة أسغارد للتكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية، أن تلك القنابل دقيقة للغاية، ومتطورة وموجهة بالليزر أو نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).وأوضح المسؤول أن تلك القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات الإسرائيلية مع الإدارة الأمريكية.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240713/تقرير-تقديرات-أمنية-إسرائيلية-باستهداف-محمد-الضيف-خلال-هجوم-في-خان-يونس-1090759717.html

https://sarabic.ae/20240713/استطلاع-رأي-70--من-الإسرائيليين-يطالبون-بإقالة-نتنياهو-1090763834.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل