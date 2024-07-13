تقرير: تقديرات أمنية إسرائيلية باستهداف محمد الضيف خلال هجوم في خان يونس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة، واستئناف المفاوضات في القاهرة، مساع إيطالية للتوسط في ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان
16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الرسائل من وراء المناورات العسكرية الروسية الصينية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يصر على السيطرة على محور فلادلفيا، و موافقة مبدئية على مبادرة بغداد لعقد لقاء بين الأسد وأردوغان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240713/تقرير-تقديرات-أمنية-إسرائيلية-باستهداف-محمد-الضيف-خلال-هجوم-في-خان-يونس-1090759717.html
تقرير: تقديرات أمنية إسرائيلية باستهداف محمد الضيف خلال هجوم في خان يونس
تقرير: تقديرات أمنية إسرائيلية باستهداف محمد الضيف خلال هجوم في خان يونس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد باستهداف محمد الضيف، القيادي العسكري في حركة "حماس". 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T14:18+0000
2024-07-13T14:18+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1200b304f5425a92d748569b5c6b3ef3.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم السبت، أن هناك تقديرات أمنية تفيد بأن العملية العسكرية التي استهدفت مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قد تسببت في مقتل محمد الضيف.وكان سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، قد ذكر، في وقت سابق من اليوم السبت، أن حديث السلطات الإسرائيلية عن أن قصفها لخان يونس استهدف القائد العسكري في الحركة، محمد الضيف، مجرد "هراء".فيما قال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" من جانبهما، إنهما قصفا منطقة كان يوجد فيها قياديان من "حماس"، دون ذكر اسميهما، وذلك في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.وأضاف الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، في بيان مشترك، أن "العملية المشتركة كانت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لهيئة الاستخبارات والشاباك، استهدف فيها سلاح الجو الهدفين البارزين في حماس داخل مجمع تسترا مع عدد آخر من المخربين بين المدنيين".وأوضح البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "المجمع المستهدف هو عبارة عن منطقة مفتوحة ووعرة يحتوي على عدد من المباني والسقائف"، حسب قوله.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240713/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مسؤولين-بارزين-في-حماس-دون-ذكر-اسميهما-1090753311.html
https://sarabic.ae/20240713/مصر-تبلغ-الأطراف-المعنية-بخطورة-التصعيد-الإسرائيلي-في-قطاع-غزة-واستهداف-المدنيين-1090753754.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496717_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5806910b0b3184f40799330bea17d5b5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

تقرير: تقديرات أمنية إسرائيلية باستهداف محمد الضيف خلال هجوم في خان يونس

14:18 GMT 13.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد باستهداف محمد الضيف، القيادي العسكري في حركة "حماس".
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، اليوم السبت، أن هناك تقديرات أمنية تفيد بأن العملية العسكرية التي استهدفت مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، قد تسببت في مقتل محمد الضيف.
وكان سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، قد ذكر، في وقت سابق من اليوم السبت، أن حديث السلطات الإسرائيلية عن أن قصفها لخان يونس استهدف القائد العسكري في الحركة، محمد الضيف، مجرد "هراء".
فيما قال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" من جانبهما، إنهما قصفا منطقة كان يوجد فيها قياديان من "حماس"، دون ذكر اسميهما، وذلك في وقت سابق من اليوم السبت أيضا.
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤولين بارزين في "حماس" دون ذكر اسميهما
13:01 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، في بيان مشترك، أن "العملية المشتركة كانت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لهيئة الاستخبارات والشاباك، استهدف فيها سلاح الجو الهدفين البارزين في حماس داخل مجمع تسترا مع عدد آخر من المخربين بين المدنيين".
وأوضح البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "المجمع المستهدف هو عبارة عن منطقة مفتوحة ووعرة يحتوي على عدد من المباني والسقائف"، حسب قوله.
وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".
وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
مصر تبلغ الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين
13:18 GMT
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر تندد بـ"مجزرة المواصي"13:26 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:31 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبرأمس, 05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحرب11 يوليو, 13:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала