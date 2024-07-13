https://sarabic.ae/20240713/حماس-تعتبر-حديث-إسرائيل-عن-استهداف-قائدها-محمد-الضيف-مجرد-هراء---عاجل-1090750663.html

"حماس" تعتبر حديث إسرائيل عن استهداف قائدها محمد الضيف مجرد "هراء"

"حماس" تعتبر حديث إسرائيل عن استهداف قائدها محمد الضيف مجرد "هراء"

سبوتنيك عربي

اعتبر سامي أبو زهري، القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أن حديث السلطات الإسرائيلية عن أن قصفها لخان يونس استهدف القائد العسكري في الحركة، محمد الضيف، مجرد... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T10:53+0000

2024-07-13T10:53+0000

2024-07-13T11:02+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089030512_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eb5cde1394dc6c5e5d443aaf55d0b141.jpg

ونقلت قناة "الشرق" الإخبارية عن أبو زهري قوله بأن "كل الشهداء مدنيون، وما حدث تصعيد خطير لحرب الإبادة الجماعية المدعومة من الولايات المتحدة في ظل صمت عالمي"، لافتا إلى أن الهجوم أظهر عدم اهتمام إسرائيل بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.وفي وقت سابق، صرح يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في غزة، بأن "طواقم الوزارة أحصت ما لا يقل عن 71 شهيدا و289 جريحا جراء القصف الإسرائيلي على خيم النازحين في خان يونس"، فيما قال القيادي في حركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، إن "الرد على المجازر الإسرائيلية المروعة في غزة يتطلب حراكا شعبيا واسعا للجم الاحتلال ووضع حد لجرائمه في القطاع".وتأتي الضربات الإسرائيلية على خان يونس بالتزامن مع محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، كما تأتي في ظل تقارير عن وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مبادئ" إضافية تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء من أجل عرقلة الصفقة المحتملة.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الهجوم على مخيم الشاطئ كان يستهدف القيادي البارز في الذراع العسكرية لحركة حماس، رائد سعد، وأنه حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة حول مقتله".وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن رائد سعد هو الرجل الرابع في الجناح العسكري لحركة حماس، بعد كل من محمد الضيف ومحمد السنوار، ومروان عيسى (الذي تم اغتياله في لبنان).ولفتت الإذاعة أن رائد سعد تمكن في شهر مارس/ آذار الماضي من الفرار من الجيش الإسرائيلي في اللحظة الأخيرة، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفرت الحرب عن مقتل 38345 فلسطيني حتى اليوم السبت، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة، فيما تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240713/أكثر-من-100-قتيل-وجريح-جراء-القصف-الإسرائيلي-لمخيمات-النازحين-في-خان-يونس-جنوبي-غزة-1090749266.html

https://sarabic.ae/20240712/بايدن-يؤكد-أن-هناك-تقدم-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1090720927.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة