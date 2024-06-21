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الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة
الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن الحرارة الحارقة في قطاع غزة، من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية للفلسطينيين، الذين نزحوا بسبب... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T13:39+0000
2024-06-21T13:39+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبيركورن: "لقد شهدنا نزوحا هائلا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج مع الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعا في الأمراض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "لدينا تلوث في المياه بسبب الماء الساخن، وسيكون لدينا المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وسنواجه حشرات البعوض والذباب، والجفاف، وضربة الشمس".وتسببت الحرارة الشديدة في مقتل المئات في جميع أنحاء العالم، مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة

13:39 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBأطفال فلسطينيون يتم رشهم بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في رفح بجنوب قطاع غزة، 31 يوليو/ تموز 2023
أطفال فلسطينيون يتم رشهم بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في رفح بجنوب قطاع غزة، 31 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
أطفال فلسطينيون يتم رشهم بالمياه وسط ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي في رفح بجنوب قطاع غزة، 31 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن الحرارة الحارقة في قطاع غزة، من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية للفلسطينيين، الذين نزحوا بسبب القتال العنيف بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبيركورن: "لقد شهدنا نزوحا هائلا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج مع الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعا في الأمراض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتابع: "لدينا تلوث في المياه بسبب الماء الساخن، وسيكون لدينا المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وسنواجه حشرات البعوض والذباب، والجفاف، وضربة الشمس".
وتسببت الحرارة الشديدة في مقتل المئات في جميع أنحاء العالم، مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.
امرأة حامل في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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أمس, 14:29 GMT
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
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