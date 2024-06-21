https://sarabic.ae/20240621/الصحة-العالمية-تحذر-من-مخاطر-الحرارة-الشديدة-في-غزة-1090042584.html

الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة

الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحرارة الشديدة في غزة

سبوتنيك عربي

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تحذيرا من أن الحرارة الحارقة في قطاع غزة، من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية للفلسطينيين، الذين نزحوا بسبب... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T13:39+0000

2024-06-21T13:39+0000

2024-06-21T13:39+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبيركورن: "لقد شهدنا نزوحا هائلا خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج مع الحرارة يمكن أن يسبب ارتفاعا في الأمراض"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتابع: "لدينا تلوث في المياه بسبب الماء الساخن، وسيكون لدينا المزيد من تلف المواد الغذائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وسنواجه حشرات البعوض والذباب، والجفاف، وضربة الشمس".وتسببت الحرارة الشديدة في مقتل المئات في جميع أنحاء العالم، مع بدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة. وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.فيما تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف الحرب، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

https://sarabic.ae/20240620/دراسة-تعرض-المرأة-للحرارة-أثناء-الحمل-يتسبب-بمشكلة-صحية-للطفل-مدى-الحياة-1090011850.html

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