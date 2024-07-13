https://sarabic.ae/20240713/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مسؤولين-بارزين-في-حماس-دون-ذكر-اسميهما-1090753311.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤولين بارزين في "حماس" دون ذكر اسميهما

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسؤولين بارزين في "حماس" دون ذكر اسميهما

سبوتنيك عربي

قال الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، اليوم السبت، إنهما قصفا منطقة كان يوجد فيها قياديان من "حماس"، دون ذكر اسميهما. 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T13:01+0000

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وأضاف الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، في بيان مشترك، أن "العملية المشتركة كانت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة لهيئة الاستخبارات والشاباك، استهدف فيها سلاح الجو الهدفيْن البارزيْن في حماس داخل مجمع تسترا مع عدد آخر من المخربين بين المدنيين".وأوضح البيان، الذي نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "المجمع المستهدف هو عبارة عن منطقة مفتوحة ووعرة يحتوي على عدد من المباني والسقائف"، حسب قوله.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية مازالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".وحمل البيان، "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240713/السيسي-يؤكد-مجددا-موقف-مصر-القائم-على-حتمية-تحقيق-وقف-إطلاق-نار-فوري-وشامل-في-غزة-1090752530.html

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