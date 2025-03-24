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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/أردوغان-موافقة-روسيا-على-مقترح-أمريكا-لوقف-جزئي-لإطلاق-النار-بأوكرانيا-خطوة-إيجابية-نحو-السلام-1098912184.html
أردوغان: موافقة روسيا على مقترح أمريكا لوقف جزئي لإطلاق النار بأوكرانيا خطوة إيجابية نحو السلام
أردوغان: موافقة روسيا على مقترح أمريكا لوقف جزئي لإطلاق النار بأوكرانيا خطوة إيجابية نحو السلام
سبوتنيك عربي
رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "مقترح واشنطن بشأن أوكرانيا خطوة إيجابية على طريق تحقيق السلام". 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T15:37+0000
2025-03-24T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وثمن أردوغان، في مؤتمر صحفي، "قبول روسيا جزئيا للعرض الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لـ30 يوما"، معتبرا إياه خطوة باتجاه السلام، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأشار إلى أنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في سوريا وغزة، مؤكدا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
https://sarabic.ae/20250319/ميدفيديف-مكالمة-بوتين-وترامب-أظهرت-أنه-لا-يوجد-سوى-روسيا-وأمريكا-في-غرفة-الطعام-1098760115.html
https://sarabic.ae/20250322/ويتكوف-هناك-شروط-تطلبها-روسيا-لوقف-إطلاق-النار-في-الصراع-في-أوكرانيا-1098848918.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, دونالد ترامب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, أخبار العالم الآن, العالم

أردوغان: موافقة روسيا على مقترح أمريكا لوقف جزئي لإطلاق النار بأوكرانيا خطوة إيجابية نحو السلام

15:37 GMT 24.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "مقترح واشنطن بشأن أوكرانيا خطوة إيجابية على طريق تحقيق السلام".
وثمن أردوغان، في مؤتمر صحفي، "قبول روسيا جزئيا للعرض الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لـ30 يوما"، معتبرا إياه خطوة باتجاه السلام، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأشار إلى أنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في سوريا وغزة، مؤكدا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف، 15 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الروسي: مكالمة بوتين وترامب أظهرت أنه لا يوجد سوى روسيا وأمريكا في "غرفة الطعام"
19 مارس, 01:00 GMT
والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.
واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
ويتكوف: هناك شروط تطلبها روسيا لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا
22 مارس, 01:20 GMT
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.
من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
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