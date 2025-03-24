https://sarabic.ae/20250324/أردوغان-موافقة-روسيا-على-مقترح-أمريكا-لوقف-جزئي-لإطلاق-النار-بأوكرانيا-خطوة-إيجابية-نحو-السلام-1098912184.html

أردوغان: موافقة روسيا على مقترح أمريكا لوقف جزئي لإطلاق النار بأوكرانيا خطوة إيجابية نحو السلام

أردوغان: موافقة روسيا على مقترح أمريكا لوقف جزئي لإطلاق النار بأوكرانيا خطوة إيجابية نحو السلام

سبوتنيك عربي

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن "مقترح واشنطن بشأن أوكرانيا خطوة إيجابية على طريق تحقيق السلام". 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T15:37+0000

2025-03-24T15:37+0000

2025-03-24T15:37+0000

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وثمن أردوغان، في مؤتمر صحفي، "قبول روسيا جزئيا للعرض الأمريكي لوقف إطلاق النار بأوكرانيا لـ30 يوما"، معتبرا إياه خطوة باتجاه السلام، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأشار إلى أنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطورات في سوريا وغزة، مؤكدا أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.

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