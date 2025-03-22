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https://sarabic.ae/20250322/ويتكوف-هناك-شروط-تطلبها-روسيا-لوقف-إطلاق-النار-في-الصراع-في-أوكرانيا-1098848918.html
ويتكوف: هناك شروط تطلبها روسيا لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا
ويتكوف: هناك شروط تطلبها روسيا لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن هناك شروطا تحتاجها روسيا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T01:20+0000
2025-03-22T01:20+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "هناك شروط سيحتاجها الروس من أجل وقف إطلاق النار الدائم، وهذه مسألة معقدة".وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن روسيا تسعى لمهاجمة دول أوروبية، قال ويتكوف: "بالتأكيد لا. لماذا يريدون ذلك؟".وتابع: "إنهم (أطراف الصراع) لم يتحدثوا قط عن إعادة فرض وقف الضربات البحرية في البحر الأسود. الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وسيتم تنفيذها خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، قال ويتكوف: "لا يمكننا ببساطة أن نعطي المال إلى الأبد لأنه سوف يتم دفنه، وفي نهاية المطاف، كما تعلمون، لقد ناقشنا هذا الأمر في الإدارة، وفي نهاية المطاف ما لا يمكنكم تحمله هو خطر أي نوع من العمل النووي، حتى العمل النووي التكتيكي".هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوقت سابق، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 24 آذار/مارس، وسيمثل الجانب الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استئناف مبادرة البحر الأسود.كانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت بالرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يتحقق-قريبا-جدا-1098843154.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

ويتكوف: هناك شروط تطلبها روسيا لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا

01:20 GMT 22.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم السبت، أن هناك شروطا تحتاجها روسيا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "مسألة معقدة".
واشنطن - سبوتنيك. وقال ويتكوف في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "هناك شروط سيحتاجها الروس من أجل وقف إطلاق النار الدائم، وهذه مسألة معقدة".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
أمس, 17:03 GMT
وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن روسيا تسعى لمهاجمة دول أوروبية، قال ويتكوف: "بالتأكيد لا. لماذا يريدون ذلك؟".
وتابع: "إنهم (أطراف الصراع) لم يتحدثوا قط عن إعادة فرض وقف الضربات البحرية في البحر الأسود. الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وسيتم تنفيذها خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك".
وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا، قال ويتكوف: "لا يمكننا ببساطة أن نعطي المال إلى الأبد لأنه سوف يتم دفنه، وفي نهاية المطاف، كما تعلمون، لقد ناقشنا هذا الأمر في الإدارة، وفي نهاية المطاف ما لا يمكنكم تحمله هو خطر أي نوع من العمل النووي، حتى العمل النووي التكتيكي".
هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع خبراء بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بوقت سابق، في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 24 آذار/مارس، وسيمثل الجانب الروسي غريغوري كاراسين ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيرغي بيسيدا. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استئناف مبادرة البحر الأسود.
كانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت بالرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية ناقشا خلالها سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وشروط منع التصعيد، ومجموعة من القضايا الدولية الأخرى.
واتفق الزعيمان على أن الصراع في أوكرانيا يجب أن ينتهي بالسلام الدائم، على أن يبدأ بوقف استهداف مرافق الطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مفاوضات فنية لتنفيذ وقف إطلاق النار البحري في البحر الأسود، وصولا لوقف إطلاق النار الكامل، مع التأكيد على بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية على الفور.
وفي هذا السياق، شدد بوتين على أن الوقف الكامل للمساعدات العسكرية والاستخباراتية الأجنبية المقدمة لأوكرانيا يعد شرطا أساسيا لحل النزاع سلميا. كما أبدى استجابة إيجابية لمبادرة ترامب بشأن الامتناع المتبادل عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما، في خطوة تمهيدية نحو التهدئة الشاملة.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وبوتين أكدا أن تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو قد يفتح آفاقا كبيرة، تشمل صفقات اقتصادية ضخمة واستقرارا جيوسياسيا في حال تحقيق السلام.
من جانبه، أكد المكتب الصحفي للكرملين أن المحادثات شملت مجموعة واسعة من المجالات التي يمكن أن تتعاون فيها روسيا والولايات المتحدة، مشددا على المسؤولية المشتركة لضمان الأمن والاستقرار العالميين.
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