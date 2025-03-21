https://sarabic.ae/20250321/ترامب-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يتحقق-قريبا-جدا-1098843154.html

ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"

ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T17:03+0000

2025-03-21T17:03+0000

2025-03-21T17:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتوصل قريبا جدا إلى وقف كامل لإطلاق النار، ثم سنتوصل إلى اتفاق. هذه القضية تجري مناقشتها الآن - نحن نتحدث عن تقسيم الأراضي وما إلى ذلك".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم".وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.

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