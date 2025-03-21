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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250321/ترامب-وقف-إطلاق-النار-الكامل-في-أوكرانيا-يمكن-أن-يتحقق-قريبا-جدا-1098843154.html
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T17:03+0000
2025-03-21T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتوصل قريبا جدا إلى وقف كامل لإطلاق النار، ثم سنتوصل إلى اتفاق. هذه القضية تجري مناقشتها الآن - نحن نتحدث عن تقسيم الأراضي وما إلى ذلك".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم".وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.
https://sarabic.ae/20250321/الكرملين-استهداف-محطة-سودجا-يكشف-مرة-أخرى-مدى-مصداقية-كييف-1098842719.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: وقف إطلاق النار الكامل في أوكرانيا يمكن أن يتحقق "قريبا جدا"

17:03 GMT 21.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بشأن وقف كامل لإطلاق النار في أوكرانيا وتقسيم الأراضي بين موسكو وكييف تجري "في الوقت الحالي"، ومن الممكن تحقيق هدنة كاملة في المستقبل القريب.
وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "أعتقد أننا سنتوصل قريبا جدا إلى وقف كامل لإطلاق النار، ثم سنتوصل إلى اتفاق. هذه القضية تجري مناقشتها الآن - نحن نتحدث عن تقسيم الأراضي وما إلى ذلك".
وأشار إلى أنه تم بالفعل التوصل إلى وقف إطلاق النار في بعض مناطق الجبهة.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل نهائي ودائم".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: استهداف محطة "سودجا" يكشف مرة أخرى مدى مصداقية كييف
15:52 GMT
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على جهود ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "إنه عازم على إنهائه بشكل نهائي ودائم".
وأضافت ليفيت، أن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا خلال محادثتهما الهاتفية أمس، على ضرورة إنهاء الصراع في أوكرانيا "بسلام طويل الأمد".
وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي أكد على ضرورة تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا.
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