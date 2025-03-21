https://sarabic.ae/20250321/الكرملين-استهداف-محطة-سودجا-يكشف-مرة-أخرى-مدى-مصداقية-كييف-1098842719.html
الكرملين: استهداف محطة "سودجا" يكشف مرة أخرى مدى مصداقية كييف
الكرملين: استهداف محطة "سودجا" يكشف مرة أخرى مدى مصداقية كييف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتهامات السلطات الأوكرانية لروسيا بعد انفجار محطة قياس الغاز في "سودجا" تظهر مرة أخرى مدى الجدارة بالثقة التي يمكن... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T15:52+0000
2025-03-21T15:52+0000
2025-03-21T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بيسكوف خلال مقابلة صحفية: "قد رأيتم "سودجا" اليوم، لقد رأينا جميعًا مشاهد لأنابيب مشتعلة، أنابيب الغاز هذه التي تحترق في هذه المحطة، وفي الوقت نفسه، نسمع تصريحات من كييف مفادها بأن الروس، كما يقولون، أطلقوا النار على أنفسهم"، ووفقا له، فإن هذه تصريحات سخيفة تماما.وتم ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز عبر "سودجا" يوميا للدول الأوروبية. وكان هذا هو الطريق الأخير للإمدادات من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وتوقف الضخ بداية العام بسبب رفض كييف تمديد اتفاقية العبور.
https://sarabic.ae/20250321/خبير-لـسبوتنيك-الهزيمة-الاستراتيجية-وقعت-وزيلينسكي-لم-يتفهم-الواقع-الجديد-1098841347.html
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روسيا
الكرملين: استهداف محطة "سودجا" يكشف مرة أخرى مدى مصداقية كييف
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتهامات السلطات الأوكرانية لروسيا بعد انفجار محطة قياس الغاز في "سودجا" تظهر مرة أخرى مدى الجدارة بالثقة التي يمكن أن يتمتع بها نظام كييف.
وأضاف بيسكوف خلال مقابلة صحفية: "قد رأيتم "سودجا" اليوم، لقد رأينا جميعًا مشاهد لأنابيب مشتعلة، أنابيب الغاز هذه التي تحترق في هذه المحطة، وفي الوقت نفسه، نسمع تصريحات من كييف مفادها بأن الروس، كما يقولون، أطلقوا النار على أنفسهم"، ووفقا له، فإن هذه تصريحات سخيفة تماما.
وأضاف السكرتير الصحفي: "يظهر هذا مرة أخرى إلى أي حد يمكن للمرء أن يصدق ويثق في نظام كييف".
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فجرت القوات المسلحة الأوكرانية محطة غاز "سودجا" في حوالي الساعة 00:20 بتوقيت موسكو يوم 21 مارس/ آذار. وتقع محطة قياس الغاز نفسها في مقاطعة، وكانت المنطقة تحت سيطرة القوات الأوكرانية منذ 7 أغسطس/ آب الفائت حتى الوقت الحاضر.
وتم ضخ أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز عبر "سودجا" يوميا للدول الأوروبية. وكان هذا هو الطريق الأخير للإمدادات من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. وتوقف الضخ بداية العام بسبب رفض كييف تمديد اتفاقية العبور.