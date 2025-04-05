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"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن أربعة مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن، يوم الاثنين الموافق 7... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T11:04+0000
2025-04-05T11:04+0000
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ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك بين البلدين.وأفادت التقارير بأن نتنياهو يرى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة جداً، وسيناقش مع ترامب خيارات تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي، كما سيتم التباحث حول الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على إسرائيل والأوضاع في قطاع غزة.وفي حال تمت الزيارة كما هو مخطط، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي مع ترامب وجهاً لوجه سعيا إلى التفاوض حول إلغاء هذه الرسوم الجمركية.وكانت الزيارة مقررة أساسا في منتصف أبريل/ نيسان، لكن المصادر أشارت إلى احتمال تغيير الموعد بسبب الجلسات القضائية المقبلة في إسرائيل المتعلقة بقضية الفساد المالي التي يواجهها نتنياهو.من جهته، أكد ترامب على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يضمن منعها من امتلاك سلاح نووي، في إطار سياسة إدارته تجاه الملف النووي الإيراني.وقال ترامب، يوم الخميس الماضي، إن إيران تود إقامة حوار مباشر مع واشنطن، وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".وفي 7 مارس/آذار، أعلن ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تتضمن عرضاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، وفي 30 مارس، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ترفض الحوار المباشر مع واشنطن، لكنها منفتحة على مفاوضات تتم عبر وسطاء.وعلى إثر ذلك، هدد ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام الأمريكية بتوجيه "ضربات لم يسبق لهم أن رأوا مثلها" إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق نووي.
https://sarabic.ae/20250403/بعد-الحديث-عن-تحشيدات-كبرى-في-قاعدة-عين-الأسد-بالعراقهل-تستعد-أمريكا-لضرب-إيران؟-1099199138.html
https://sarabic.ae/20250402/الحرس-الثوري-إيران-ستُراجع-عقيدتها-الدفاعية-إذا-تحققت-التهديدات-ضد-برنامجها-النووي-1099171076.html
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"لا مجال للدبلوماسية"... نتنياهو يعرض على ترامب تفاصيل ضرب إيران

11:04 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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نقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن أربعة مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم التوجه إلى واشنطن، يوم الاثنين الموافق 7 أبريل/نيسان، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن تركز المحادثات بشكل رئيسي على الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا أخرى محل اهتمام مشترك بين البلدين.
وأفادت التقارير بأن نتنياهو يرى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة جداً، وسيناقش مع ترامب خيارات تنفيذ ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية في حال فشل المسار الدبلوماسي، كما سيتم التباحث حول الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على إسرائيل والأوضاع في قطاع غزة.
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
بعد الحديث عن تحشيدات كبرى في قاعدة عين الأسد بالعراق..هل تستعد أمريكا لضرب إيران؟
3 أبريل, 18:21 GMT
وفي حال تمت الزيارة كما هو مخطط، سيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي مع ترامب وجهاً لوجه سعيا إلى التفاوض حول إلغاء هذه الرسوم الجمركية.
وكانت الزيارة مقررة أساسا في منتصف أبريل/ نيسان، لكن المصادر أشارت إلى احتمال تغيير الموعد بسبب الجلسات القضائية المقبلة في إسرائيل المتعلقة بقضية الفساد المالي التي يواجهها نتنياهو.
من جهته، أكد ترامب على ضرورة التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران يضمن منعها من امتلاك سلاح نووي، في إطار سياسة إدارته تجاه الملف النووي الإيراني.
الحرس الثوري الايراني يكشف عن مدينة صاروخية عملاقة تحت الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
الحرس الثوري: إيران ستُراجع عقيدتها الدفاعية إذا تحققت التهديدات ضد برنامجها النووي
2 أبريل, 23:39 GMT
وقال ترامب، يوم الخميس الماضي، إن إيران تود إقامة حوار مباشر مع واشنطن، وصرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قائلاً: "أعتقد أنهم يرغبون في إجراء محادثات مباشرة".
وفي 7 مارس/آذار، أعلن ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، تتضمن عرضاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، وفي 30 مارس، صرّح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن طهران ترفض الحوار المباشر مع واشنطن، لكنها منفتحة على مفاوضات تتم عبر وسطاء.
وعلى إثر ذلك، هدد ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام الأمريكية بتوجيه "ضربات لم يسبق لهم أن رأوا مثلها" إذا فشلت الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق نووي.
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