https://sarabic.ae/20250407/نتنياهو-ناقشت-مع-ترامب-الوضع-في-سوريا-وتدهور-علاقاتنا-مع-تركيا-1099317219.html

نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا

نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا

سبوتنيك عربي

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعمه لإسرائيل، مشيرا إلى أنه أبلغه تقديره لموقف الولايات المتحدة من... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T19:43+0000

2025-04-07T19:43+0000

2025-04-07T19:43+0000

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وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه ناقش مع ترامب أزمة الرهائن في القطاع، مؤكدا أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الشرق الأوسط ساعد إسرائيل على إبرام اتفاق استعادت بموجبه 25 رهينة من غزة.وأضاف: "ناقشت مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي أزمة معها"، متابعا: "بحثت مع الرئيس ترامب سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وملتزمان بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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