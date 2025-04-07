نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
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الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
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الإنسان والثقافة
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حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا
نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا
سبوتنيك عربي
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعمه لإسرائيل، مشيرا إلى أنه أبلغه تقديره لموقف الولايات المتحدة من... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T19:43+0000
2025-04-07T19:43+0000
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وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه ناقش مع ترامب أزمة الرهائن في القطاع، مؤكدا أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الشرق الأوسط ساعد إسرائيل على إبرام اتفاق استعادت بموجبه 25 رهينة من غزة.وأضاف: "ناقشت مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي أزمة معها"، متابعا: "بحثت مع الرئيس ترامب سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وملتزمان بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html
https://sarabic.ae/20250406/إسرائيل-تكشف-عن-وثيقة-من-السنوار-والضيف-إلى-إيران-قبل-7-أكتوبر-هذه-تفاصيلها-1099266876.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم

نتنياهو: ناقشت مع ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا

19:43 GMT 07.04.2025
© Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على دعمه لإسرائيل، مشيرا إلى أنه أبلغه تقديره لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنه ناقش مع ترامب أزمة الرهائن في القطاع، مؤكدا أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الشرق الأوسط ساعد إسرائيل على إبرام اتفاق استعادت بموجبه 25 رهينة من غزة.
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وأضاف: "ناقشت مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي أزمة معها"، متابعا: "بحثت مع الرئيس ترامب سبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني، وملتزمان بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
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في المقابل، حمّلت حركة حماس، نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة، وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
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