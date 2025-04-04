https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html
تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا
تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T12:53+0000
2025-04-04T12:53+0000
2025-04-04T12:54+0000
أخبار تركيا اليوم
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان: إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".وتأتي تصريحات فيدان في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، مساء الأربعاء، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان إن "هذه الغارات الجوية رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تتخوف إسرائيل من نفوذ أنقرة في دمشق، خاصة أنها تعد حليفا للحكومة المؤقتة، ولذلك سيطرت إسرائيل على أراض، جنوب غربي سوريا.
https://sarabic.ae/20250330/تركيا-ترفض-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-وتصفها-بـالمتعجرفة-وتل-أبيب-تصدر-توضيحا-1099086839.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5320cff2b6c2d452786b1dbd7615437.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اسرائيل
أخبار تركيا اليوم, اسرائيل
تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا
12:53 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 04.04.2025)
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية سورية، قدرة الحكومة الجديدة على ردع التهديدات.
وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان: إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي
في المستقبل".
وأضاف: "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى تفاهمات معينة مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص".
وتأتي تصريحات فيدان في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، مساء الأربعاء، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان إن "هذه الغارات الجوية رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل
".
وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".
يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تتخوف إسرائيل من نفوذ أنقرة
في دمشق، خاصة أنها تعد حليفا للحكومة المؤقتة، ولذلك سيطرت إسرائيل على أراض، جنوب غربي سوريا.