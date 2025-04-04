https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html

تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا

تركيا: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا، وذلك بعد أن قوضت الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T12:53+0000

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أخبار تركيا اليوم

اسرائيل

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وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان: إن "تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل".وتأتي تصريحات فيدان في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل الغارات الجوية على سوريا، مساء الأربعاء، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان إن "هذه الغارات الجوية رسالة واضحة وتحذير للمستقبل.. لن نسمح بالمساس بأمن دولة إسرائيل".وأكد كاتس أن "القوات المسلحة الإسرائيلية ستبقى في المناطق العازلة داخل سوريا، وستتحرك ضد التهديدات لأمنها"، محذراً "الحكومة السورية من أنها ستدفع ثمناً باهظاً إذا سمحت لقوات معادية لإسرائيل بالدخول".يشار إلى أنه منذ رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، تتخوف إسرائيل من نفوذ أنقرة في دمشق، خاصة أنها تعد حليفا للحكومة المؤقتة، ولذلك سيطرت إسرائيل على أراض، جنوب غربي سوريا.

https://sarabic.ae/20250330/تركيا-ترفض-تصريحات-وزير-خارجية-إسرائيل-وتصفها-بـالمتعجرفة-وتل-أبيب-تصدر-توضيحا-1099086839.html

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أخبار تركيا اليوم, اسرائيل