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https://sarabic.ae/20250404/حدث-غير-مسبوق-إسرائيل-تنظم-رحلات-سياحية-داخل-سوريا--1099209207.html
حدث غير مسبوق.. إسرائيل تنظم "رحلات سياحية" داخل سوريا
حدث غير مسبوق.. إسرائيل تنظم "رحلات سياحية" داخل سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح للمدنيين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى "رحلات سياحية" برفقة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، وذلك خلال عطلة عيد... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T08:57+0000
2025-04-04T08:57+0000
أخبار سوريا اليوم
اسرائيل
رحلات سياحية
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وحصلت هذه الرحلات غير المسبوقة، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك ، ونقط مراقبة عسكرية".يذكر أن اليهود يحتفلون، وفق التقويم العبري، بعيد الفصح لمدة أسبوع، وينتهي احتفال هذا العام في 19 نيسان/ أبريل الجاري.وفي ديسمبر الماضي، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ، متجاوزة المناطق العازلة، واستولت إيضا على أراض جنوب غربي سوريا، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.وفيما تشن اسرائيل ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من سوريا في بيان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى داخل سوريا سيتحرك ضد التهديدات".
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-600-هدف-في-غزة-استعدادا-للدخول-البري-وهاجمنا-سوريا-لهذا-السبب-1099196532.html
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أخبار سوريا اليوم, اسرائيل, رحلات سياحية
أخبار سوريا اليوم, اسرائيل, رحلات سياحية

حدث غير مسبوق.. إسرائيل تنظم "رحلات سياحية" داخل سوريا

08:57 GMT 04.04.2025
© Sputnik . AHMAD KENANI الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا
الجولان السوري المحتل يقع في جنوب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik . AHMAD KENANI
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسمح للمدنيين بعبور السياج الحدودي مع سوريا، والانضمام إلى "رحلات سياحية" برفقة مرشدين داخل منطقة عسكرية محظورة، وذلك خلال عطلة عيد الفصح المقبلة.
وحصلت هذه الرحلات غير المسبوقة، حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي بالوصول إلى مناطق خلابة داخل الأراضي السورية، ومناطق أخرى قرب نهر اليرموك ، ونقط مراقبة عسكرية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "هذه المبادرة تأتي بالتنسيق بين القيادة الشمالية والفرقة 210، ومركز "كيشت يهوناتان" التعليمي، ومدرسة الجولان الميدانية، والمجلس الإقليمي للجولان، وهيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية".

جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 600 هدف في غزة استعدادا للدخول البري وهاجمنا سوريا لهذا السبب
أمس, 16:30 GMT
يذكر أن اليهود يحتفلون، وفق التقويم العبري، بعيد الفصح لمدة أسبوع، وينتهي احتفال هذا العام في 19 نيسان/ أبريل الجاري.
وفي ديسمبر الماضي، توغلت إسرائيل عدة كيلومترات داخل الأراضي السورية وصولا إلى جبل الشيخ، متجاوزة المناطق العازلة، واستولت إيضا على أراض جنوب غربي سوريا، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وفيما تشن اسرائيل ضربات بالجملة على مناطق متفرقة من سوريا في بيان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى داخل سوريا سيتحرك ضد التهديدات".
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