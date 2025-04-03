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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 600 هدف في غزة استعدادا للدخول البري وهاجمنا سوريا لهذا السبب
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 600 هدف في غزة استعدادا للدخول البري وهاجمنا سوريا لهذا السبب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن دخوله "مرحلة جديدة" من القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T16:30+0000
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وأضاف المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في أول تصريح صحفي له أن "الخطة تخدم أهداف الحرب، وهي إعادة الرهائن وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والحكومية".وتابع أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "غموض عملياتي، حتى نتمكن من مفاجأة العدو وتحقيق إنجازات كبيرة، إن أفعالنا ستتحدث عن نفسها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في تصريحاته أنه "خلال عملياتنا في سوريا واجهنا بعض المخربين وقضينا عليهم، ونعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا".وأوضح أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا تهدف إلى الحفاظ على أمن سكان الشمال".وفي حديثه عن لبنان، أشار دفرين إلى أنها "مسؤولة عما يجري في أرضها ومستمرون في الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل".وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.وليل أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
https://sarabic.ae/20250403/السعودية-نرفض-بشكل-قاطع-محاولات-إسرائيل-لتهديد-أمن-واستقرار-سوريا-1099195915.html
https://sarabic.ae/20250403/منظمة-التحرير-الفلسطينية-إسرائيل-حسمت-خيارها-بإعادة-احتلال-قطاع-غزة-والتوسع-فيه-1099195224.html
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 600 هدف في غزة استعدادا للدخول البري وهاجمنا سوريا لهذا السبب

16:30 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedجنود إسرائيليين
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن دخوله "مرحلة جديدة" من القتال ضد حركة "حماس" الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في أول تصريح صحفي له أن "الخطة تخدم أهداف الحرب، وهي إعادة الرهائن وتدمير قدرات "حماس" العسكرية والحكومية".
وتابع أن الجيش الإسرائيلي يحافظ على "غموض عملياتي، حتى نتمكن من مفاجأة العدو وتحقيق إنجازات كبيرة، إن أفعالنا ستتحدث عن نفسها"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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ومنذ استئناف القتال في غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، قال دفرين إن "الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 600 هدف في القطاع، وقتل أكثر من 250 عنصرا إرهابيا، من بينهم 12 مسؤولا كبيرا في الجناح العسكري والمكتب السياسي لـ"حماس".
وواصل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في تصريحاته أنه "خلال عملياتنا في سوريا واجهنا بعض المخربين وقضينا عليهم، ونعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا".
وأوضح أن "عمليات الجيش الإسرائيلي في سوريا تهدف إلى الحفاظ على أمن سكان الشمال".
وفي حديثه عن لبنان، أشار دفرين إلى أنها "مسؤولة عما يجري في أرضها ومستمرون في الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل".
وفي ليلة 18 مارس/ آذار الماضي، استأنفت القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات مستمرة، بسبب رفض "حماس" قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.
وليل أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
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