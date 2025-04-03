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السعودية: نرفض بشكل قاطع محاولات إسرائيل لتهديد أمن واستقرار سوريا
السعودية: نرفض بشكل قاطع محاولات إسرائيل لتهديد أمن واستقرار سوريا
سبوتنيك عربي
علقت المملكة العربية السعودية على عمليات القصف الجوي التي نفذتها إسرائيل في سوريا وشملت 5 مواقع ونتج عنها عشرات الإصابات من المدنيين والعسكريين. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T16:23+0000
2025-04-03T16:23+0000
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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إنها تدين بشدة الغارات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة بانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم والوقوف بحزم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، مطالبة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري.
https://sarabic.ae/20250403/إسرائيل-تحذر-الشرع-إذا-سمحت-لقوات-معادية-بالدخول-إلى-سوريا-فسوف-تدفع-ثمنا-باهظا-1099176679.html
السعودية
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم

السعودية: نرفض بشكل قاطع محاولات إسرائيل لتهديد أمن واستقرار سوريا

16:23 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
علقت المملكة العربية السعودية على عمليات القصف الجوي التي نفذتها إسرائيل في سوريا وشملت 5 مواقع ونتج عنها عشرات الإصابات من المدنيين والعسكريين.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إنها تدين بشدة الغارات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها القاطع لمحاولات إسرائيل تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة بانتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.
ودعت الخارجية السعودية المجتمع الدولي وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم والوقوف بحزم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا والمنطقة، مطالبة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية عليها.
وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة في العاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إسرائيل تحذر الشرع: إذا سمحت لقوات معادية بالدخول إلى سوريا فسوف تدفع ثمنا باهظا
09:06 GMT
كما أفادت "القناة الـ12" الإسرائيلية بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
يذكر أنه منذ سقوط حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري.
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