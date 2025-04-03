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بعد الضربات العنيفة في سوريا... اجتماع أمني في إسرائيل لبحث "التواجد التركي"
بعد الضربات العنيفة في سوريا... اجتماع أمني في إسرائيل لبحث "التواجد التركي"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اجتماع أمني موسع لبحث التواجد التركي في سوريا"، وذلك بعد سلسلة ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا استهدفت فيها عددا من المناطق... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T07:14+0000
2025-04-03T08:04+0000
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "من المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة عسكريون، وذلك في ظل غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور المجر".وأضافت الصحيفة، أن "الاجتماع يجري وسط مخاوف إسرائيلية من تحول النفوذ التركي في سوريا إلى تهديد مباشر، ووسط تأكيدات بأن إسرائيل لا ترغب في مواجهة مباشرة مع تركيا، لكنها تواصل تنفيذ ضربات استباقية".ووفقا لـ"معاريف"، "ترى إسرائيل أن أنقرة تسعى لترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا بموافقة النظام الجديد، مما يهدد التوازن الإقليمي، حسب وجهة النظر الإسرائيلية".وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي، غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق. كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

بعد الضربات العنيفة في سوريا... اجتماع أمني في إسرائيل لبحث "التواجد التركي"

07:14 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 03.04.2025)
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اجتماع أمني موسع لبحث التواجد التركي في سوريا"، وذلك بعد سلسلة ضربات نفذتها إسرائيل في سوريا استهدفت فيها عددا من المناطق الحيوية.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "من المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير وقادة عسكريون، وذلك في ظل غياب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يزور المجر".
وأضافت الصحيفة، أن "الاجتماع يجري وسط مخاوف إسرائيلية من تحول النفوذ التركي في سوريا إلى تهديد مباشر، ووسط تأكيدات بأن إسرائيل لا ترغب في مواجهة مباشرة مع تركيا، لكنها تواصل تنفيذ ضربات استباقية".
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ووفقا لـ"معاريف"، "ترى إسرائيل أن أنقرة تسعى لترسيخ وجود عسكري دائم في سوريا بموافقة النظام الجديد، مما يهدد التوازن الإقليمي، حسب وجهة النظر الإسرائيلية".
وليل الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
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كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
يذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على يد المعارضة السورية المسلحة، يشن الطيران الإسرائيلي، غارات متكررة على مواقع داخل سوريا، أغلبها مواقع ومخازن عسكرية للجيش السوري الذي تم حله بعد سقوط النظام السابق.
كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله من الهضبة السورية.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقتذاك، أن الجيش سيحتفظ بسيطرته "مؤقتاً" على المنطقة العازلة في الجولان، إلى أن تظهر "قوة" في سوريا قادرة على ضمان الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
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