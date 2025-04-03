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https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-لمنطقة-تسيل-في-جنوب-سوريا-وقتل-عدد-من-المواطنين-السوريين-1099173429.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T06:40+0000
2025-04-03T06:40+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا على صفتحه الرسمية على "إكس"، أكد من خلالها أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري.وقال أدرعي: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية"، على حد زعمه. وأضاف "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".وكانت وسائل إعلام سورية قد أوضحت، مساء الأربعاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق.وأفادت قناة "سوريا" التلفزيونية بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مركز للبحوث العلمية في منطقة برزة بدمشق". وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بأن أطراف مدينة حماة وسط سوريا تعرضت لقصف جوي إسرائيلي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار الفائت،، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250402/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-قدرات-عسكرية-سورية-بقيت-في-مناطق-القواعد-العسكرية-في-حماة-وتي-فور-1099169871.html
https://sarabic.ae/20250403/سوريا-تدين-بشدة-القصف-الإسرائيلي-المستمر-لأراضيها-فيديو-1099171413.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين

06:40 GMT 03.04.2025
© Sputnik . Abdulkader Al-Bayقصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام
قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Abdulkader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين.
ونشر أفيخاي أدرعي المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا على صفتحه الرسمية على "إكس"، أكد من خلالها أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري.
وقال أدرعي: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية"، على حد زعمه.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قدرات عسكرية سورية بقيت بمناطق القواعد العسكرية في حماة و"تي فور"
أمس, 20:25 GMT
وأضاف "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".
وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل"، مشددا على أن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".
وكانت وسائل إعلام سورية قد أوضحت، مساء الأربعاء، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في العاصمة السورية دمشق.
وأفادت قناة "سوريا" التلفزيونية بأن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى مركز للبحوث العلمية في منطقة برزة بدمشق". وأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بأن أطراف مدينة حماة وسط سوريا تعرضت لقصف جوي إسرائيلي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار الفائت،، أنه قصف قاعدتين عسكريتين سوريتين في محافظة حمص وسط سوريا.
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
سوريا تدين بشدة القصف الإسرائيلي المستمر لأراضيها.. فيديو
00:25 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل وقت قصير، نفذ الجيش الإسرائيلي ضربات استهدفت قدرات عسكرية متبقية في القاعدتين العسكريتين السوريتين، تدمر و"تي-4"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي ‏سيواصل العمل لـ"إزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل السوري.
وقال كاتس في بيان: "الجولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدّم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي، إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".
وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.
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