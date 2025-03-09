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وزير الدفاع الإسرائيلي يشن هجوما حادا على أحمد الشرع

وزير الدفاع الإسرائيلي يشن هجوما حادا على أحمد الشرع

سبوتنيك عربي

شن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل... 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T07:46+0000

2025-03-09T07:46+0000

2025-03-09T07:46+0000

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وقال كاتس في بيان: "جولاني خلع الجلابية وارتدى بدلة وقدم نفسه بوجه معتدل، والآن أزال القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة، يرتكب فظائع بحق السكان المدنيين".وتعهد كاتس بأن "تحمي بلاده نفسها من كل تهديد قادم من سوريا، وأنها ستبقى في المناطق الآمنة وفي جبل الحرمون، وستدافع عن بلدات الجولان والجليل"، على حد تعبيره.واختتم وزير الدفاع الإسرائيلي، قائلا: "سنحافظ على جنوب سوريا منزوع السلاح وخالٍ من التهديدات، وسندافع عن السكان الدروز الذين يعيشون هناك، ومن يحاول إيذاءهم فنحن سنرد عليه".وفي وقت سابق، أدى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صلاة الفجر، اليوم الأحد، في أحد مساجد حي المزة بدمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة، والشجاعة، والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.

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