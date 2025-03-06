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الأمن السوري يفرض حظر تجوال في حمص وطرطوس
الأمن السوري يفرض حظر تجوال في حمص وطرطوس
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الأمن العام السورية فرض حظر تجوال في محافظتي حمص وطرطوس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل جزءا من الاحتياجات الأمنية التي تهدف إلى ضمان سلامة... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T20:48+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، مشيرة إلى أن حظر التجوال يبدأ من الـ10 مساء اليوم حتى الـ10 من صباح غدا الجمعة.وقالت الوكالة إن أهالي مدينة حلب يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوى الأمن العام ووزارة الدفاع فيما تبذله من جهود لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.كما نشرت الوكالة صورا ترصد تجمعا شعبيا في دير الزور ومنبج، دعما لوزارة الدفاع وقوات الأمن العام في مواجهة ما وصفته بـ "العصابات الخارجة عن القانون في منطقة جبلة وريفها".كما أشارت الوكالة إلى أن "قوات الأمن العام تمكنت من إفشال هجوم على فرع الأمن الجنائي، وأنه تم فيه تحييد أحد المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين".وانتشر أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن اندلاع أحداث عنف داخل أحياء مدينة حمص على خلفية التوتر في الساحل السوري.وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا مشاهد لحدوث توتر كبير في أحياء مدينة حمص تظهر عن تعرض المنازل للقصف بشكل مباشر.وتزامن التوتر مع استنفار أهالي بعض المدن على خلفية الأحداث في الساحل السوري، ومناشدات لتهدئة الأوضاع لتجنب حدوث حرب أهلية بين سكان المدن السورية.وشهدت ساحة الأمويين بدمشق تجمعا شعبيا دعماً لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام، وتأكيداً على وحدة الشعب السوري.ومنذ سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة المسلحة على الحكم، تشهد سوريا محاولات من الحكومة المؤقتة والرئيس الانتقالي أحمد الشرع لفرض الأمن في عموم البلاد.
https://sarabic.ae/20250131/قريب-الأسد-الأمن-العام-يعلن-القبض-على-أشهر-ضابط-سوري-1097357469.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

الأمن السوري يفرض حظر تجوال في حمص وطرطوس

20:48 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 21:18 GMT 06.03.2025)
© AP Photo / Omar Sanadikiسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أعلنت إدارة الأمن العام السورية فرض حظر تجوال في محافظتي حمص وطرطوس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل جزءا من الاحتياجات الأمنية التي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، مشيرة إلى أن حظر التجوال يبدأ من الـ10 مساء اليوم حتى الـ10 من صباح غدا الجمعة.
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وقالت الوكالة إن أهالي مدينة حلب يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوى الأمن العام ووزارة الدفاع فيما تبذله من جهود لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية.
كما نشرت الوكالة صورا ترصد تجمعا شعبيا في دير الزور ومنبج، دعما لوزارة الدفاع وقوات الأمن العام في مواجهة ما وصفته بـ "العصابات الخارجة عن القانون في منطقة جبلة وريفها".
كما أشارت الوكالة إلى أن "قوات الأمن العام تمكنت من إفشال هجوم على فرع الأمن الجنائي، وأنه تم فيه تحييد أحد المهاجمين واعتقال ثلاثة آخرين".
وانتشر أنباء على وسائل التواصل الاجتماعي عن اندلاع أحداث عنف داخل أحياء مدينة حمص على خلفية التوتر في الساحل السوري.
وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا مشاهد لحدوث توتر كبير في أحياء مدينة حمص تظهر عن تعرض المنازل للقصف بشكل مباشر.
وتزامن التوتر مع استنفار أهالي بعض المدن على خلفية الأحداث في الساحل السوري، ومناشدات لتهدئة الأوضاع لتجنب حدوث حرب أهلية بين سكان المدن السورية.
وشهدت ساحة الأمويين بدمشق تجمعا شعبيا دعماً لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام، وتأكيداً على وحدة الشعب السوري.
ومنذ سقوط حكومة الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيطرة المعارضة المسلحة على الحكم، تشهد سوريا محاولات من الحكومة المؤقتة والرئيس الانتقالي أحمد الشرع لفرض الأمن في عموم البلاد.
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