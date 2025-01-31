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قريب الأسد... الأمن العام يعلن القبض على أشهر ضابط سوري
قريب الأسد... الأمن العام يعلن القبض على أشهر ضابط سوري
سبوتنيك عربي
ذكر مدير مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن في سوريا، اعتقلت العميد عاطف نجيب، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T16:31+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن"، عن كنيفاتي، قوله إنه "خلال عملية فرع الأمن العام في محافظة اللاذقية، وبمساعدة عسكرية، تم اعتقال العميد عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".يذكر أن عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً، من مواليد مدينة جبلة، وتخرج من الكلية الحربية، ثم التحق بجهاز المخابرات.وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

قريب الأسد... الأمن العام يعلن القبض على أشهر ضابط سوري

16:31 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 16:44 GMT 31.01.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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ذكر مدير مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي، أن قوات الأمن في سوريا، اعتقلت العميد عاطف نجيب، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد.
ونقلت صحيفة "الوطن"، عن كنيفاتي، قوله إنه "خلال عملية فرع الأمن العام في محافظة اللاذقية، وبمساعدة عسكرية، تم اعتقال العميد عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا".

وبحسب كنيفاتي، فإن نجيب "ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وتم تحويله للجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها".

الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
إعلام: الشرع يستعد لزيارة دولتين إقليميتين بينهما عربية
14:23 GMT
يذكر أن عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً، من مواليد مدينة جبلة، وتخرج من الكلية الحربية، ثم التحق بجهاز المخابرات.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شنت فصائل المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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