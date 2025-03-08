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24 د
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
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عالم سبوتنيك
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29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء العنف في سوريا
الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء العنف في سوريا
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة، بمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T17:27+0000
2025-03-08T17:27+0000
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وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "تدين فرنسا بأشد العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون لأسباب دينية، وكذلك السجناء"، ودعت السلطات السورية المؤقتة إلى "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة لإلقاء الضوء على هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، يوم أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرىالحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
https://sarabic.ae/20250308/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الساحل-1098508704.html
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أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم

الخارجية الفرنسية تعرب عن قلقها إزاء العنف في سوريا

17:27 GMT 08.03.2025
© Fotolia / Kovalenkovpetrمبنى وزارة الخارجية الفرنسية
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Fotolia / Kovalenkovpetr
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، عن قلقها إزاء أعمال العنف التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة، بمحافظات طرطوس واللاذقية وحمص.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "تدين فرنسا بأشد العبارات الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون لأسباب دينية، وكذلك السجناء"، ودعت السلطات السورية المؤقتة إلى "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة لإلقاء الضوء على هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وتابع البيان: "تؤكد فرنسا التزامها بالانتقال السياسي السلمي والشامل، بعيداً عن التدخل الأجنبي، وبما يضمن الحفاظ على التعددية العرقية والدينية في سوريا، وهو السبيل الوحيد لمنع التشرذم والعنف في البلاد".

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل
15:29 GMT
واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووصلت، يوم أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرى
الحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
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