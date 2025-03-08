https://sarabic.ae/20250308/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الساحل-1098508704.html
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري، معربًا عن رفضه "للقتل الممنهج". 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T15:29+0000
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وجاء في بيان الشيخ الهجري: "نناشد الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول والأعراف الدولية، التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين، والمذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام".وتابع بيان الشيخ الهجري أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها، لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب إنزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها، وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، يوم أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية. وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرىالحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
https://sarabic.ae/20250308/إعلام-يتحدث-عن-إيقاف-العملية-العسكرية-في-الساحل-السوري-حتى-إخراج-العناصر-غير-المنتمية-للأمن-1098498210.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل
دعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري، معربًا عن رفضه "للقتل الممنهج".
وجاء في بيان الشيخ الهجري: "نناشد الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول والأعراف الدولية، التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين، والمذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام".
وأضاف البيان: "نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا".
وتابع بيان الشيخ الهجري أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها، لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب إنزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها، وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".
وختم البيان: "نؤكد على وقف إطلاق النار ووقف الاقتتال، وندعو كل أبنائنا من القيادات المختصة، وكل الجهات المحلية والدولية المختصة والأمم المتحدة لأخذ دورها بفض الاشتباكات ووقف القتل والموت ونشر السلام بشكل فوري وعاجل".
واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا
وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووصلت، يوم أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية. وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع،
المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.