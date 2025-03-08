https://sarabic.ae/20250308/رئيس-طائفة-الموحدين-الدروز-في-سوريا-يطالب-بوقف-العمليات-العسكرية-في-الساحل-1098508704.html

رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل

رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا يطالب بوقف العمليات العسكرية في الساحل

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، اليوم السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري، معربًا عن رفضه "للقتل الممنهج". 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T15:29+0000

2025-03-08T15:29+0000

2025-03-08T15:29+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098508546_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_5b3c5d18d9cbe6efa3d11cf8d5eb7a2a.jpg

وجاء في بيان الشيخ الهجري: "نناشد الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول والأعراف الدولية، التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين، والمذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام".وتابع بيان الشيخ الهجري أن "النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها، لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب إنزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها، وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء".واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، يوم أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية. وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرىالحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا

https://sarabic.ae/20250308/إعلام-يتحدث-عن-إيقاف-العملية-العسكرية-في-الساحل-السوري-حتى-إخراج-العناصر-غير-المنتمية-للأمن-1098498210.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي