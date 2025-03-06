https://sarabic.ae/20250306/قتلى-وجرحى-وتوتر-كبير-في-مدينة-الصنمين-السورية-1098429744.html

قتلى وجرحى وتوتر كبير في مدينة الصنمين السورية

قتلى وجرحى وتوتر كبير في مدينة الصنمين السورية

سبوتنيك عربي

تجددت الاشتباكات العنيفة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، بين قوى الأمن الداخلي، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، ومجموعات مسلحة تتبع لـ"محسن الهيمد". 06.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-06T08:58+0000

2025-03-06T08:58+0000

2025-03-06T08:58+0000

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1d/1072835796_0:47:1073:651_1920x0_80_0_0_8af1846a8734efef2a0a568cecf26505.jpg

وذكرت وسائل إعلام سورية، بأن "عدد قتلى الاشتباكات المستمرة في الصنمين ارتفع إلى 13 قتيلا، بينهم 8 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و4 من المسلحين المحليين، بالإضافة إلى مقتل مدني، في حين أصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في درعا، حيث تشهد المحافظة منذ فترة اشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة المحلية، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني. وذكر مدير مديرية الأمن العام بمحافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي، في وقت سابق، أن قوات الأمن في سوريا، اعتقلت العميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد.ونقلت صحيفة "الوطن"، عن كنيفاتي، قوله إنه "خلال عملية فرع الأمن العام في محافظة اللاذقية، وبمساعدة عسكرية، تم اعتقال العميد عاطف نجيب، الذي كان يشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا". وبحسب كنيفاتي، فإن نجيب "ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، وتم تحويله للجهات المعنية ليصار إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها".يذكر أن عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا سابقاً، من مواليد مدينة جبلة، وتخرج من الكلية الحربية، ثم التحق بجهاز المخابرات.وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شنت فصائل المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري.وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق، وأعلن عناصرها سيطرتهم على الحكم في البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

https://sarabic.ae/20250126/لحظة-انفجار-ضخم-داخل-شمال-درعا-جنوبي-سوريا-فيديو-1097186757.html

https://sarabic.ae/20250209/توغل-جديد-للجيش-الإسرائيلي-في-ريفي-درعا-والقنيطرة-جنوبي-سوريا--1097609541.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي