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الحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
الحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، رفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا وشمل ذلك عددا من المؤسسات الحكومية السورية. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T18:44+0000
2025-03-06T18:44+0000
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وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن قرار رفع العقوبات يهدف إلى مساعدة السوريين لإعادة بناء اقتصادهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وأوضحت أن القرار يشمل عدة بنوك سورية بينها البنك المركزي إضافة إلى شركات نفط، مشيرة إلى أن الكيانات التي تم رفع اسمها من قائمة العقوبات يمكنها التصرف في أصولها التي لم تعد خاضعة لقرار تجميد الأصول.وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وأفعالها في المستقبل.يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.والشهر الماضي، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية"، مضيفًا أن "الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة".كما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط الماضي، بأن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
https://sarabic.ae/20250225/الشرع-سوريا-عادت-إلى-أهلها-والأحداث-الجارية-عنوان-لمرحلة-تاريخية-جديدة--1098148127.html
https://sarabic.ae/20250224/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-في-قطاعات-حيوية-1098118770.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, بريطانيا, الأخبار

الحكومة البريطانية تتخذ قرارا جديدا بشأن العقوبات على سوريا

18:44 GMT 06.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالبنك المركزي السوري
البنك المركزي السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، رفع عدد من العقوبات المفروضة على سوريا وشمل ذلك عددا من المؤسسات الحكومية السورية.
وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن قرار رفع العقوبات يهدف إلى مساعدة السوريين لإعادة بناء اقتصادهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
الشرع: سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية
25 فبراير, 08:10 GMT
وأوضحت أن القرار يشمل عدة بنوك سورية بينها البنك المركزي إضافة إلى شركات نفط، مشيرة إلى أن الكيانات التي تم رفع اسمها من قائمة العقوبات يمكنها التصرف في أصولها التي لم تعد خاضعة لقرار تجميد الأصول.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وأفعالها في المستقبل.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية قررت، الشهر الماضي، تعليق عقوباتها ضد سوريا، وهي عقوبات كانت تستهدف قطاعات رئيسية في الاقتصاد السوري.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية
24 فبراير, 11:32 GMT
والشهر الماضي، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية"، مضيفًا أن "الثورة أتت فأنقذت سوريا من الضياع ولكن التحديات لا تزال كبيرة".
كما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط الماضي، بأن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
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