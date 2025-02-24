https://sarabic.ae/20250224/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-في-قطاعات-حيوية-1098118770.html
الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية
الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية
سبوتنيك عربي
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك. 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T11:32+0000
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وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل".وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.وبحسب البيان، تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضًا في المستقبل.وقالت كالاس عبر منصة "إكس": "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".
https://sarabic.ae/20250127/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-تمهيدا-لرفعها-نهائيا-ودمشق-تعلق-1097216392.html
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يقرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات حيوية
11:32 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.02.2025)
أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأن دول الاتحاد وافقت على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، شملت تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية في قطاعي الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) والنقل".
وتابع البيان: "يتم استثناء خمس مؤسسات (المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى أنه يجوز توفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري".
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً رفع الحظر على استيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.
وبحسب البيان، تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقييم العقوبات الأخرى، والتي يمكن رفعها أيضًا في المستقبل.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس عبر منصة "إكس": "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".