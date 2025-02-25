https://sarabic.ae/20250225/الشرع-سوريا-عادت-إلى-أهلها-والأحداث-الجارية-عنوان-لمرحلة-تاريخية-جديدة--1098148127.html

الشرع: سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية

الشرع: سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، "العمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار"، مشيرًا إلى أن "السوريين أمام مرحلة... 25.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-25T08:10+0000

2025-02-25T08:10+0000

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وقال الشرع، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني السوري بقصر الشعب في العاصمة دمشق، إن "سوريا عادت اليوم إلى أهلها، والأحداث الجارية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة فيها"، مضيفًا أن "احتكار السلاح بيد الدولة ليس رفاهية بل واجبا وفرضا".وشدد على ضرورة "احترام القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه المواطنون"، مؤكدًا أن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل ويليق بها أن تبني نفسها بنفسها كما حررت نفسها بنفسها".كما أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، العمل على "تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للمواطنين"، متابعا: "عملنا خلال الفترة الماضية على ملاحقة مرتكبي الجرائم".وأعلنت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، الشهر الماضي، تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، والتي تتكون من 7 أشخاص.وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة: "استنادًا للمصلحة الوطنية العليا، وتلبية لضرورات هذه المرحلة التاريخية، وبما يضمن تطلعات الشعب السوري، فإن رئاسة الجمهورية العربية السورية قررت تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بأن "مؤتمر الحوار الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهّد الطريق نحو إعلان دستوري يحدّد مستقبل البلاد، وأن صياغة الإعلان الدستوري ستكون نتيجة مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب وليست قرارًا فرديًا"، مقدرًا أن "الجدول الزمني لتتالي المراحل وصولًا إلى مرحلة الانتخابات سيكون بين أربع سنوات إلى خمس سنوات"، بحسب قوله.

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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي