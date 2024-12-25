https://sarabic.ae/20241225/المتحدث-باسم-المجلس-الوطني-الكردي-في-سوريا-لـسبوتنيك-نؤمن-بالحوار-بعيدا-عن-فوهات-البنادق-1096191972.html

المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا لـ"سبوتنيك": نؤمن بالحوار بعيدا عن فوهات البنادق

المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا لـ"سبوتنيك": نؤمن بالحوار بعيدا عن فوهات البنادق

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المسلحين الأكراد في سوريا في حال رفضهم تسليم أسلحتهم. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T21:48+0000

2024-12-25T21:48+0000

2024-12-25T21:48+0000

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رجب طيب أردوغان

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وقال أردوغان لنواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: "إما أن يلقي القتلة الانفصاليون أسلحتهم، أو يدفنوا في الأراضي السورية مع أسلحتهم".في الإطار، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الكردي في سوريا، فيصل يوسف ردا على تصريحات الرئيس التركي، إن المجلس الوطني الكردي" يؤمن بأهمية الحوار لمعالجة مختلف القضايا السورية، التي تحتاج إلى حلول في سياق بناء الدولة الجديدة، بعد إنهاء نظام البعث".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجلس يدرك أن الخلاف المستمر منذ عدة سنوات بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومحاولات الولايات المتحدة المتكررة لنزع فتيل التوتر بينهما، يفرض في هذه المرحلة المصيرية من عمر البلاد مسؤولية كبيرة على التحالف الدولي، لإيجاد حلول جذرية للمشاكل القائمة، بين تركيا وقسد، بعيدا عن اللجوء للسلاح.وتابع "التصعيد العسكري لا يؤدي إلا لمزيد من معاناة المواطنين الأبرياء، وتفاقم موجات النزوح والألم، ولقد آن الأوان ليحظى الشعب السوري بالأمان والسلام، وأن تُبذل الجهود لمساعدته على التعافي، واستعادة حياة طبيعية ومستقرة، بعيدا عن فوهات البنادق".في تصريحات سابقة، رأى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الوجود الأمريكي في سوريا لا حاجة له بعد حل مسألة معتقلي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).وقال فيدان، في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم "هيئة تحرير الشام" وقائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية، أحمد الشرع، الأحد، إنه "لا حاجة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بعد حل مسألة معتقلي داعش".وأضاف أن "الإدارة السورية الجديدة ستأخذ زمام المبادرة بشأن المعتقلين من تنظيم داعش".التقى فيدان مع إدارة العمليات العسكرية ممثلة بأحمد الشرع "الجولاني" وبحضور نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ، والقائم بأعمال السفارة التركية بدمشق برهان أوغلو فيما حضر أيضا الاجتماع وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني.وفي تصريحات صحفية سابقة، أشار فيدان إلى أن خطوة إدراج هيئة تحرير الشام على قوائم "الإرهاب" في تركيا كانت قد جاءت بناءً على قرارات الأمم المتحدة، وأضاف فيدان أن أنقرة تلتزم بالقرارات الدولية لمجلس الأمن، لكنه لفت إلى أن هناك وضعًا مختلفًا الآن، حيث يتعارض البعد القانوني مع الواقع الفعلي للأحداث.وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا ستقف بكل قواها إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته".وأكد أن "تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكن لن ترغم أحدا على المغادرة"، مضيفا: "سنسمح بخروج ودخول اللاجئين السوريين لبعض الوقت ونتوقع زيادة في حركة المرور في الصيف مع عطلة المدارس".

https://sarabic.ae/20241225/أردوغان-يهدد-أكراد-سوريا-سلموا-أسلحتكم-أو-ستدفنون-معها-1096175158.html

https://sarabic.ae/20241224/هل-حددت-الحكومة-المؤقتة-في-سوريا-موعد-الحوار-الوطني-مصادر-توضح-التفاصيل-1096137699.html

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