https://sarabic.ae/20241224/قيادي-بحزب-الاتحاد-الديمقراطي-التنسيق-مع-الحكومة-المؤقتة-في-دمشق-يقتصر-حاليا-على-الترتيبات-الأمنية-1096140788.html

قيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي: التنسيق مع الحكومة المؤقتة في دمشق يقتصر حاليا على الترتيبات الأمنية

قيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي: التنسيق مع الحكومة المؤقتة في دمشق يقتصر حاليا على الترتيبات الأمنية

سبوتنيك عربي

صرح عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، صالح مسلم، اليوم الثلاثاء، بأن الحزب "لم يتلق أي دعوة للمشاركة في حوار أو نقاش مع الحكومة... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T18:05+0000

2024-12-24T18:05+0000

2024-12-24T18:05+0000

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وأضاف مسلم في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التواصل مع الحكومة المؤقتة "هيئة تحرير الشام"، تقتصر على الترتيبات الأمنية، بشأن المناطق المشتركة في حلب، ودير الزور، والتي يجرى بشأنها التفاهمات حتى الآن".وتابع: "لم يحدث أي تواصل حتى الآن بشأن الجوانب السياسية، ونحن نؤيد ضرورة مشاركة جميع التكتلات والقوى والمكونات السورية في حوار سياسي مفتوح لكتابة الدستور بشكل توافقي".ولفت إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية تتواجد في منطقة الإدارة الذاتية بشرق الفرات، فيما تنقسم منطقة "منبج" في الوقت الراهن، بعد وقف إطلاق النار، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية في المناطق الشرقية منها".في إطار متصل، أكد المتحدث باسم "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، فيصل يوسف، حدوث لقاء بين قيادة "المجلس" وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، في مدينة الحسكة، شرقي سوريا، أمس الاثنين.وأكد يوسف في تصريحات لمراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، أن قيادة المجلس لم تتفق بعد مع أي جهة لتشكيل وفد مشترك للأحزاب الكردية للحوار واللقاء مع القيادة الجديدة في دمشق، بعد سقوط حكومة الأسد، موضحاً أن المجلس يعمل حالياً ضمن تحركات "الائتلاف الوطني المعارض" و"هيئة التفاوض الوطنية".وتابع يوسف أن قيادة "المجلس" أبدت استعدادها للقاء قائد "قسد"، مع الاتفاق على استمرار اللقاءات مستقبلاً.وأوضح يوسف أن المجلس يؤكد على استئناف الحوار بالاستناد إلى الوثيقة الموقعة بين وزارة الخارجية الأمريكية وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في عام 2021، كونها مبادئ أساسية من شأنها تعزيز أجواء الثقة ووقف الانتهاكات والحد من الحملات الإعلامية.وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء أمس الاثنين 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن التوصل إلى اتفاق مع المجلس الوطني الكردي في سوريا على استمرار اللقاءات بهدف تسريع حل القضايا الخلافية وتعزيز وحدة الموقف الكردي في سوريا الجديدة.وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور مسؤولين من "التحالف الدولي" وحضور وفد فرنسي و أمريكي مشترك، حيث ناقش قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، ورئاسة المجلس الوطني الكردي، سبل تعزيز التعاون وتجاوز العقبات لضمان دور فعال للكرد في العملية السياسية السورية.كما اجتمع قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة في سوريا، مع قائد العملية السورية الانتقالية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، واختُتم الاجتماع باتفاق لحل جميع الفصائل السورية، ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا": "أسفر اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.وفي وقت سابق، طالب الشرع المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مشيرا إلى أن الفصائل المسلحة ستعلن خلال أيام حل نفسها، ولن يُسمح بسلاح خارج سيطرة الدولة.

https://sarabic.ae/20241223/ممثل-المجلس-الوطني-السوري-الكردي-لم-نتلق-دعوة-للمشاركة-في-الحوار-الوطني-حتى-الآن-1096087918.html

https://sarabic.ae/20241221/التحضير-لانعقاد-اجتماع-كردي-موسع-في-سوريا-1096037648.html

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