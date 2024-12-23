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ممثل المجلس الوطني السوري الكردي: لم نتلق دعوة للمشاركة في الحوار الوطني حتى الآن
ممثل المجلس الوطني السوري الكردي: لم نتلق دعوة للمشاركة في الحوار الوطني حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرح عبد الحكيم بشار، نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عن "المجلس الوطني الكردي"، أن الحكومة السورية المؤقتة قررت الدعوة لحوار وطني. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T15:43+0000
2024-12-23T15:43+0000
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
الائتلاف الوطني السوري
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الكثير من التفاصيل بشأن الحوار الوطني غير واضحة حتى الآن بالنسبة للائتلاف، وكذلك تاريخ ومكان انعقاد الحوار.وتابع: "التفاصيل لم تتضح حتى الآن بشأن الأهداف، المدة، تاريخ الانعقاد، القوى التي ستوجه لها الدعوة والتي ستشارك، نحن بحاجة لتفاصيل أكثر حول الأمر".ويرى أنه في كل الأحوال، فإن أي لقاء بين مجموعات واسعة من السوريين هو إيجابي، لكن المجلس الوطني الكردي لم يتلق أي دعوة حتى الآن.واستطرد: "ربما ستعلن التفاصيل لاحقا، ولا يمكن الحكم مسبقا على النتائج دون معرفة أهداف اللقاء، لكنها تظل خطوة إيجابية ندعمها، ونرى أنها في الاتجاه الصحيح".وفي تصريحات سابقة، قال بشار لـ "سبوتنيك": "حتى الآن المشاورات تجري بين الأحزاب والقوى الوطنية التي كانت معارضة للنظام، وتؤكد ضرورة حكومة تشاركية تقود المرحلة الانتقالية، حيث أن الحكومة الحالية تقوم على تسيير الأعمال وتأمين عودة النازحين، واستقرار الأوضاع، على أن يكون الهدف تشكيل حكومة انتقالية تشاركية، تضم جميع المكونات السورية، وهو ما يبحث الآن عبر المشاورات".في الإطار، أعرب فيصل المقداد نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اليوم الأحد، عن أمله في نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقترح الذي دعت إليه الإدارة السورية الجديدة.ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن بيان للمقداد قال فيه: "شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين أحداثاً وتطورات أثارت اهتمام شعوب المنطقة والعالم، وتوقع الكثير أن تترافق هذه التحولات مع الكثير من الدماء والدمار؛ إلا أننا رأينا أن الشعب السوري، وخاصة فئاته الشابة ممن قادوا هذا الحراك، قد وعوا جيداً أن العنف لا يبني أوطاناً ولا يزرع أملاً بمستقبل واعد".وأضاف: "من هنا نؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واستقلالها وسيادتها، وذلك من خلال تكاتف أبنائها جميعاً مهما تعددت انتماءاتهم وثقافاتهم، وأنه لا يمكن لسوريا أن تبني حاضرها ومستقبلها إلا من خلال الحفاظ على دورها الحضاري والإنساني في المنطقة والعالم".وتابع المقداد: "نتمنى لجميع الجهود المبذولة الآن من قبل الشباب السوري، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقترح، التوصل إلى ما يلبي تطلعات الشعب السوري، وإبراز الوجه الحضاري لبلدهم من خلال التوافق على رسم الخطوط الأساسية بوعي بحيث تصل بنا جميعاً إلى المستقبل المنشود".ويعد هذا هو أول تعليق من نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد رحيل نظام حكومته في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعدما تمكنت المعارضة السورية المسلحة من دخول العاصمة دمشق، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط النظام بعد السيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن الحكومة المؤقتة في البلاد، تعمل على عقد اجتماع موسع في العاصمة دمشق، لإطلاق حوار وطني شامل، خلال الأيام المقبلة.وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين".وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيشارك بالاجتماع أيضا ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة"، وأن "الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة".ونوّهت الصحيفة السورية إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده، خلال الأيام المقبلة".
https://sarabic.ae/20241209/عضو-الائتلاف-الوطني-السوري-سنعمل-على-إعادة-بناء-الجيش-ليكون-بعيدا-عن-السياسة-والأحزاب-1095625517.html
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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الائتلاف الوطني السوري, حصري
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الائتلاف الوطني السوري, حصري

ممثل المجلس الوطني السوري الكردي: لم نتلق دعوة للمشاركة في الحوار الوطني حتى الآن

15:43 GMT 23.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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حصري
صرح عبد الحكيم بشار، نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عن "المجلس الوطني الكردي"، أن الحكومة السورية المؤقتة قررت الدعوة لحوار وطني.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الكثير من التفاصيل بشأن الحوار الوطني غير واضحة حتى الآن بالنسبة للائتلاف، وكذلك تاريخ ومكان انعقاد الحوار.
وتابع: "التفاصيل لم تتضح حتى الآن بشأن الأهداف، المدة، تاريخ الانعقاد، القوى التي ستوجه لها الدعوة والتي ستشارك، نحن بحاجة لتفاصيل أكثر حول الأمر".
ويرى أنه في كل الأحوال، فإن أي لقاء بين مجموعات واسعة من السوريين هو إيجابي، لكن المجلس الوطني الكردي لم يتلق أي دعوة حتى الآن.
واستطرد: "ربما ستعلن التفاصيل لاحقا، ولا يمكن الحكم مسبقا على النتائج دون معرفة أهداف اللقاء، لكنها تظل خطوة إيجابية ندعمها، ونرى أنها في الاتجاه الصحيح".
وفي تصريحات سابقة، قال بشار لـ "سبوتنيك": "حتى الآن المشاورات تجري بين الأحزاب والقوى الوطنية التي كانت معارضة للنظام، وتؤكد ضرورة حكومة تشاركية تقود المرحلة الانتقالية، حيث أن الحكومة الحالية تقوم على تسيير الأعمال وتأمين عودة النازحين، واستقرار الأوضاع، على أن يكون الهدف تشكيل حكومة انتقالية تشاركية، تضم جميع المكونات السورية، وهو ما يبحث الآن عبر المشاورات".
في الإطار، أعرب فيصل المقداد نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اليوم الأحد، عن أمله في نجاح مؤتمر الحوار الوطني المقترح الذي دعت إليه الإدارة السورية الجديدة.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن بيان للمقداد قال فيه: "شهدت سوريا خلال الأسبوعين الماضيين أحداثاً وتطورات أثارت اهتمام شعوب المنطقة والعالم، وتوقع الكثير أن تترافق هذه التحولات مع الكثير من الدماء والدمار؛ إلا أننا رأينا أن الشعب السوري، وخاصة فئاته الشابة ممن قادوا هذا الحراك، قد وعوا جيداً أن العنف لا يبني أوطاناً ولا يزرع أملاً بمستقبل واعد".
وأضاف: "من هنا نؤكد على حتمية الحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا واستقلالها وسيادتها، وذلك من خلال تكاتف أبنائها جميعاً مهما تعددت انتماءاتهم وثقافاتهم، وأنه لا يمكن لسوريا أن تبني حاضرها ومستقبلها إلا من خلال الحفاظ على دورها الحضاري والإنساني في المنطقة والعالم".
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وتابع المقداد: "نتمنى لجميع الجهود المبذولة الآن من قبل الشباب السوري، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني المقترح، التوصل إلى ما يلبي تطلعات الشعب السوري، وإبراز الوجه الحضاري لبلدهم من خلال التوافق على رسم الخطوط الأساسية بوعي بحيث تصل بنا جميعاً إلى المستقبل المنشود".
ويعد هذا هو أول تعليق من نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد رحيل نظام حكومته في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعدما تمكنت المعارضة السورية المسلحة من دخول العاصمة دمشق، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط النظام بعد السيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن" السورية، بأن الحكومة المؤقتة في البلاد، تعمل على عقد اجتماع موسع في العاصمة دمشق، لإطلاق حوار وطني شامل، خلال الأيام المقبلة.
وأكدت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن "الاجتماع سيحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "سيشارك بالاجتماع أيضا ممثلين عن الفصائل العسكرية للثورة"، وأن "الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة".
ونوّهت الصحيفة السورية إلى أن "الحكومة السورية المؤقتة أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده، خلال الأيام المقبلة".
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