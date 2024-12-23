الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
11:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:26 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241223/الصفدي-يكشف-عن-المباحثات-التي-أجراها-مع-الإدارة-الجديدة-في-دمشق-1096078729.html
الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، على "ضرورة إعطاء الإدارة الجديدة في سوريا، الفرصة لوضع الأولويات بوضوح"، بحسب قوله. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T12:44+0000
2024-12-23T13:18+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085339919_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_d2bce80ce866c08c8c11290e804864a5.jpg
وقال الصفدي، خلال تصريحات نقلها الإعلام الأردني أثناء زيارته للعاصمة دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، إنه "يجب منح الفرصة للإدارة الجديدة في سوريا لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح"، مؤكدًا أن "الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، كان صريحا وإيجابيا".وأضاف أن "الإدارة الجديدة في سوريا، يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار". وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".وتابع الصفدي: "أمن الأردن وسوريا مترابط، وثمة تحديات، واتفقنا على أن نتعاون في مواجهة هذه التحديات، والأردن سيقدم مساعدات إنسانية لسوريا وسيسهم في إعادة بناء القدرات".وأكد وزير الخارجية الأردني على أن المباحثات مع أحمد الشرع (الجولاني) والمسؤولين السوريين، "كشفت عن رغبة واضحة بعملية انتقالية، والشرع تحدث عن مؤتمر وطني". وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف 1,300,000 شقيق سوري، 10% ،فقط منهم في مخيمات اللاجئين، وبقيتهم منتشرون في كل أنحاء المملكة، ونريد لسوريا أن تكون آمنة مستقرة، وأن تتهيأ ظروف العودة الطوعية الآمنة الكريمة للاجئين حتى يعودوا لبلدهم أيضاً ليسهموا في إعادة البناء.واختتم أن "محاربة الإرهاب هدف مشترك، نحن في المملكة سندافع عن أمننا واستقرارنا، وإخواننا في سوريا يدركون هذا الخطر، نتعاون جميعاً ليس فقط الأردن وسوريا، ولكن كل الدول العربية والمجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة التي تشكل خطراً على الجميع".وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية يصل إلى العاصمة السورية دمشق الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا
https://sarabic.ae/20241217/دعم-مخرجات-اجتماعات-العقبة-العراق-والأردن-يوقعان-بيانا-مشتركا-بشأن-سوريا-1095900114.html
https://sarabic.ae/20241223/وزير-الدولة-بوزارة-الخارجية-القطرية-يصل-إلى-العاصمة-السورية-دمشق--1096075115.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085339919_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_deb55b4b6a69188e2ba3c97780b628cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق

12:44 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 23.12.2024)
© AP Photo / Lisa Leutnerالعلم الأردني
العلم الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، على "ضرورة إعطاء الإدارة الجديدة في سوريا، الفرصة لوضع الأولويات بوضوح"، بحسب قوله.
وقال الصفدي، خلال تصريحات نقلها الإعلام الأردني أثناء زيارته للعاصمة دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، إنه "يجب منح الفرصة للإدارة الجديدة في سوريا لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح"، مؤكدًا أن "الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، كان صريحا وإيجابيا".
وأضاف أن "الإدارة الجديدة في سوريا، يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار". وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".

وقال الصفدي عقب لقاء القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع: "الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مرحلة إعادة بناء وطنه، وطناً حراً آمناً مستقلاً لا إرهاب ولا إقصاء ولا خطر فيه، وبناء نظام يشارك في صياغته كل السوريين ويحمي حقوق كل السوريين.

سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
"دعم مخرجات اجتماعات العقبة".. العراق والأردن يوقعان بيانا مشتركا بشأن سوريا
17 ديسمبر, 18:53 GMT
وتابع الصفدي: "أمن الأردن وسوريا مترابط، وثمة تحديات، واتفقنا على أن نتعاون في مواجهة هذه التحديات، والأردن سيقدم مساعدات إنسانية لسوريا وسيسهم في إعادة بناء القدرات".
وأردف الصفدي: "حملنا الرسالة التي كنا أطلقناها من العقبة بأن هذه لحظة تاريخية للشعب السوري الشقيق، وسنقف معهم لجعل هذه اللحظة منطلقاً لمستقبل تاريخي تستعيد فيه سوريا أمنها وعافيتها واستقرارها وسيادتها، وتكون آمنة مستقرة لكل السوريين".
وأكد وزير الخارجية الأردني على أن المباحثات مع أحمد الشرع (الجولاني) والمسؤولين السوريين، "كشفت عن رغبة واضحة بعملية انتقالية، والشرع تحدث عن مؤتمر وطني".
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية يصل إلى العاصمة السورية دمشق
10:55 GMT
وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف 1,300,000 شقيق سوري، 10% ،فقط منهم في مخيمات اللاجئين، وبقيتهم منتشرون في كل أنحاء المملكة، ونريد لسوريا أن تكون آمنة مستقرة، وأن تتهيأ ظروف العودة الطوعية الآمنة الكريمة للاجئين حتى يعودوا لبلدهم أيضاً ليسهموا في إعادة البناء.
واختتم أن "محاربة الإرهاب هدف مشترك، نحن في المملكة سندافع عن أمننا واستقرارنا، وإخواننا في سوريا يدركون هذا الخطر، نتعاون جميعاً ليس فقط الأردن وسوريا، ولكن كل الدول العربية والمجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة التي تشكل خطراً على الجميع".
وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية يصل إلى العاصمة السورية دمشق
الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала