https://sarabic.ae/20241223/الصفدي-يكشف-عن-المباحثات-التي-أجراها-مع-الإدارة-الجديدة-في-دمشق-1096078729.html
الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، على "ضرورة إعطاء الإدارة الجديدة في سوريا، الفرصة لوضع الأولويات بوضوح"، بحسب قوله. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T12:44+0000
2024-12-23T12:44+0000
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وقال الصفدي، خلال تصريحات نقلها الإعلام الأردني أثناء زيارته للعاصمة دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، إنه "يجب منح الفرصة للإدارة الجديدة في سوريا لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح"، مؤكدًا أن "الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، كان صريحا وإيجابيا".وأضاف أن "الإدارة الجديدة في سوريا، يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار". وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".وتابع الصفدي: "أمن الأردن وسوريا مترابط، وثمة تحديات، واتفقنا على أن نتعاون في مواجهة هذه التحديات، والأردن سيقدم مساعدات إنسانية لسوريا وسيسهم في إعادة بناء القدرات".وأكد وزير الخارجية الأردني على أن المباحثات مع أحمد الشرع (الجولاني) والمسؤولين السوريين، "كشفت عن رغبة واضحة بعملية انتقالية، والشرع تحدث عن مؤتمر وطني". وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف 1,300,000 شقيق سوري، 10% ،فقط منهم في مخيمات اللاجئين، وبقيتهم منتشرون في كل أنحاء المملكة، ونريد لسوريا أن تكون آمنة مستقرة، وأن تتهيأ ظروف العودة الطوعية الآمنة الكريمة للاجئين حتى يعودوا لبلدهم أيضاً ليسهموا في إعادة البناء.واختتم أن "محاربة الإرهاب هدف مشترك، نحن في المملكة سندافع عن أمننا واستقرارنا، وإخواننا في سوريا يدركون هذا الخطر، نتعاون جميعاً ليس فقط الأردن وسوريا، ولكن كل الدول العربية والمجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة التي تشكل خطراً على الجميع".وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية يصل إلى العاصمة السورية دمشق الأردن يأسف لقرار السويد وقف تمويل الأونروا
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
الصفدي يكشف عن المباحثات التي أجراها مع الإدارة الجديدة في دمشق
12:44 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 13:18 GMT 23.12.2024)
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، على "ضرورة إعطاء الإدارة الجديدة في سوريا، الفرصة لوضع الأولويات بوضوح"، بحسب قوله.
وقال الصفدي، خلال تصريحات نقلها الإعلام الأردني أثناء زيارته للعاصمة دمشق للقاء مسؤولي الإدارة السورية الجديدة، إنه "يجب منح الفرصة للإدارة الجديدة في سوريا لوضع الخطط والأولويات بشكل واضح"، مؤكدًا أن "الحوار مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا، كان صريحا وإيجابيا".
وأضاف أن "الإدارة الجديدة في سوريا، يجب أن تأخذ فرصتها لوضع خطط وأولويات واضحة بإعادة بناء وطنهم والأمن والاستقرار". وأوضح: "التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي من بين الملفات التي طرحت في المباحثات".
وقال الصفدي عقب لقاء القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع: "الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مرحلة إعادة بناء وطنه، وطناً حراً آمناً مستقلاً لا إرهاب ولا إقصاء ولا خطر فيه، وبناء نظام يشارك في صياغته كل السوريين ويحمي حقوق كل السوريين.
وتابع الصفدي: "أمن الأردن وسوريا مترابط، وثمة تحديات، واتفقنا على أن نتعاون في مواجهة هذه التحديات، والأردن سيقدم مساعدات إنسانية لسوريا وسيسهم في إعادة بناء القدرات".
وأردف الصفدي: "حملنا الرسالة التي كنا أطلقناها من العقبة بأن هذه لحظة تاريخية للشعب السوري الشقيق، وسنقف معهم لجعل هذه اللحظة منطلقاً لمستقبل تاريخي تستعيد فيه سوريا أمنها وعافيتها واستقرارها وسيادتها، وتكون آمنة مستقرة لكل السوريين".
وأكد وزير الخارجية الأردني على أن المباحثات مع أحمد الشرع (الجولاني) والمسؤولين السوريين، "كشفت عن رغبة واضحة بعملية انتقالية،
والشرع تحدث عن مؤتمر وطني".
وأشار الصفدي إلى أن الأردن يستضيف 1,300,000 شقيق سوري، 10% ،فقط منهم في مخيمات اللاجئين، وبقيتهم منتشرون في كل أنحاء المملكة، ونريد لسوريا أن تكون آمنة مستقرة، وأن تتهيأ ظروف العودة الطوعية الآمنة الكريمة للاجئين
حتى يعودوا لبلدهم أيضاً ليسهموا في إعادة البناء.
واختتم أن "محاربة الإرهاب هدف مشترك، نحن في المملكة سندافع عن أمننا واستقرارنا، وإخواننا في سوريا يدركون هذا الخطر، نتعاون جميعاً ليس فقط الأردن وسوريا،
ولكن كل الدول العربية والمجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة التي تشكل خطراً على الجميع".