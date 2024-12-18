وزيرا الخارجية الأردني والروسي يبحثان الوضع في سوريا وجهود التسوية في قطاع غزة

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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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من الملعب
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10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
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البرنامج المسائي
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59 د
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حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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وزيرا الخارجية الأردني والروسي يبحثان الوضع في سوريا وجهود التسوية في قطاع غزة
وزيرا الخارجية الأردني والروسي يبحثان الوضع في سوريا وجهود التسوية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T10:00+0000
2024-12-18T10:00+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن "الصفدي ولافروف أكدا استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية".وأكد الصفدي، خلال الاتصال الهاتفي، أن "وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة".وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم. وحذر الصفدي، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدواناً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.وكانت قد سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241217/روسيا-تدعو-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-1095896904.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزيرا الخارجية الأردني والروسي يبحثان الوضع في سوريا وجهود التسوية في قطاع غزة

10:00 GMT 18.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوراللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي يوم 23 أغسطس 2021
اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي يوم 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Пресс-служба МИД РФ
/
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تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تطورات الأوضاع في سوريا وجهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن "الصفدي ولافروف أكدا استمرار العمل على تطوير العلاقات الثنائية".
وأكد الصفدي، خلال الاتصال الهاتفي، أن "وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها يمثلان الخطوة الأولية نحو خفض التصعيد في المنطقة".
وشدد على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه اللحظة التاريخية في إعادة بناء سوريا الموحدة التي لا اعتداء فيها على سيادتها أو أرضها ولا وجود عليها للإرهاب، واحترام إرادته وخياراته لبناء نظام سوري جديد يمثل كل السوريين ويحفظ حقوقهم.
وحذر الصفدي، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والسيادة السورية وإدانتها عدواناً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً.
وكانت قد سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
مجلس الأمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
روسيا تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
أمس, 17:34 GMT
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT
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