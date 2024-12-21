https://sarabic.ae/20241221/التحضير-لانعقاد-اجتماع-كردي-موسع-في-سوريا-1096037648.html

التحضير لانعقاد اجتماع كردي موسع في سوريا

التحضير لانعقاد اجتماع كردي موسع في سوريا

سبوتنيك عربي

أشارت مصادر محلية سورية لـ" سبوتنيك"، إلى التحضير لعقد اجتماع للسوريين الأكراد في الشمال السوري، يشمل أحزابا سياسية ومنظمات وشخصيات، يهدف لتوحيد الرؤى والمطالب... 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T11:54+0000

2024-12-21T11:54+0000

2024-12-21T11:54+0000

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وبحسب المصدر، "ستتم صياغة مطالب الأكراد بشكل موحد للخروج برؤية متفق عليها، تعبر عن حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا”، لافتاً إلى تشكيل لجان تمثيلية، من بينها لجان دبلوماسية وسياسية، تعمل على تمثيل الشعب الكردي، والتواصل مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق، وأعلنت عن رفع علم الاستقلال السوري على مقراتها، في محاولة لتعزيز الحوار والبحث عن حل سياسي شامل.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، عبد السلام أحمد، إن الإدارة الذاتية الكردية تخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا، بعد وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.وفقًا له، تدير الفصائل المسلحة العملية السياسية في دمشق من خلال حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه، اتفق عدد من القوى شبه العسكرية على الإطاحة بالنظام، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن شكل الحكم السياسي المستقبلي.ويعتبر الكرد أكبر أقلية عرقية في سوريا، حيث يشكلون نحو 10% من سكان البلاد، ومعظمهم من المسلمين، وبعضهم من اليزيديين، بالإضافة إلى عدد قليل من المسيحيين، ويتركزون في محافظة الحسكة ومحافظة حلب، وتحديدًا في منطقتي عفرين وعين العرب (كوباني).الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيشروسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري

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