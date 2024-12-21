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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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التحضير لانعقاد اجتماع كردي موسع في سوريا
التحضير لانعقاد اجتماع كردي موسع في سوريا
سبوتنيك عربي
أشارت مصادر محلية سورية لـ" سبوتنيك"، إلى التحضير لعقد اجتماع للسوريين الأكراد في الشمال السوري، يشمل أحزابا سياسية ومنظمات وشخصيات، يهدف لتوحيد الرؤى والمطالب... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T11:54+0000
2024-12-21T11:54+0000
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وبحسب المصدر، "ستتم صياغة مطالب الأكراد بشكل موحد للخروج برؤية متفق عليها، تعبر عن حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا”، لافتاً إلى تشكيل لجان تمثيلية، من بينها لجان دبلوماسية وسياسية، تعمل على تمثيل الشعب الكردي، والتواصل مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق، وأعلنت عن رفع علم الاستقلال السوري على مقراتها، في محاولة لتعزيز الحوار والبحث عن حل سياسي شامل.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، عبد السلام أحمد، إن الإدارة الذاتية الكردية تخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا، بعد وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.وفقًا له، تدير الفصائل المسلحة العملية السياسية في دمشق من خلال حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه، اتفق عدد من القوى شبه العسكرية على الإطاحة بالنظام، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن شكل الحكم السياسي المستقبلي.ويعتبر الكرد أكبر أقلية عرقية في سوريا، حيث يشكلون نحو 10% من سكان البلاد، ومعظمهم من المسلمين، وبعضهم من اليزيديين، بالإضافة إلى عدد قليل من المسيحيين، ويتركزون في محافظة الحسكة ومحافظة حلب، وتحديدًا في منطقتي عفرين وعين العرب (كوباني).الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيشروسيا تكشف عن أحد أسباب انهيار الجيش السوري
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أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

التحضير لانعقاد اجتماع كردي موسع في سوريا

11:54 GMT 21.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنقطة تفتيش القوات المسلحة الكردية شمال غرب مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
نقطة تفتيش القوات المسلحة الكردية شمال غرب مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
أشارت مصادر محلية سورية لـ" سبوتنيك"، إلى التحضير لعقد اجتماع للسوريين الأكراد في الشمال السوري، يشمل أحزابا سياسية ومنظمات وشخصيات، يهدف لتوحيد الرؤى والمطالب الكردية في سوريا.
وبحسب المصدر، "ستتم صياغة مطالب الأكراد بشكل موحد للخروج برؤية متفق عليها، تعبر عن حقوق ومطالب الشعب الكردي في سوريا”، لافتاً إلى تشكيل لجان تمثيلية، من بينها لجان دبلوماسية وسياسية، تعمل على تمثيل الشعب الكردي، والتواصل مع الأطراف المعنية في الداخل والخارج.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية قد أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في دمشق، وأعلنت عن رفع علم الاستقلال السوري على مقراتها، في محاولة لتعزيز الحوار والبحث عن حل سياسي شامل.

إلا أن قادة "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر الآن على الحكم في دمشق، رفضوا أي شكل من أشكال الفيدرالية، مؤكدين أن مناطق سيطرة الأكراد ستُدمج ضمن الدولة الجديدة.

صورة عملاقة للرئيس السوري، بشار الأسد، ملقاة على الأرض، بينما يقف مقاتل من المعارضة المسلحة بالقرب منها، داخل القصر الرئاسي في دمشق، سوريا، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
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وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا، عبد السلام أحمد، إن الإدارة الذاتية الكردية تخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا، بعد وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.
وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "إنهم [القوى التي تشكل جزءًا من المعارضة المسلحة] لديهم خلافات حول شكل نظام الحكم الجديد في سوريا. سنكرر السيناريو الليبي".
وفقًا له، تدير الفصائل المسلحة العملية السياسية في دمشق من خلال حكومة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر. في الوقت نفسه، اتفق عدد من القوى شبه العسكرية على الإطاحة بالنظام، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن شكل الحكم السياسي المستقبلي.
ويعتبر الكرد أكبر أقلية عرقية في سوريا، حيث يشكلون نحو 10% من سكان البلاد، ومعظمهم من المسلمين، وبعضهم من اليزيديين، بالإضافة إلى عدد قليل من المسيحيين، ويتركزون في محافظة الحسكة ومحافظة حلب، وتحديدًا في منطقتي عفرين وعين العرب (كوباني).
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