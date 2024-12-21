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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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نائب أمريكي يكشف عما يهم واشنطن في سوريا بعد رحيل الأسد
نائب أمريكي يكشف عما يهم واشنطن في سوريا بعد رحيل الأسد
سبوتنيك عربي
كشف النائب الديمقراطي الأمريكي، جيك أوشينكلوس، عما يهم الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية في سوريا على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في أعقاب... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T11:44+0000
2024-12-21T11:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وصرح أوشينكلوس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية قائلا: "أعتقد أنه عند رسم الإدارة الأمريكية لمسار المستقبل بسوريا، يجب على الولايات المتحدة أن تكون واضحة بشأن ما نحاول القيام به وما لا نحاول القيام به، وما لا نحاول القيام به هو بناء الدولة مثلما حاولنا في العراق".وأضاف النائب الأمريكي أن ما تحاول أن تقوم به بلاده حاليا هو منع عودة "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) أو توفير ملاذ آمن له، كما تحاول الإدارة الأمريكية حاليا التأكد من أن أي حكم في سوريا يحترم حقوق الأقليات والنساء والأكراد والدروز.وبحسب أوشينكلوس، "تريد الولايات المتحدة ضمان أن تتبنى الحكومة السورية الجديدة موقفا غير عدواني تجاه إسرائيل وجيرانها، وأعتقد أن تحقيق هذه الأشياء يعد انتصارًا كبيرًا للولايات المتحدة وإسرائيل".وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، بأنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على زعيم "هيية تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، أحمد الشرع (الجولاني)، وذلك بعد الحصول منه على ضمانات بأن التشكيلات الإرهابية لن تشكل تهديدا في سوريا أو خارجها.وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن "الشرع، وعد أمريكا بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة السورية دمشق، بأن الجماعات الإرهابية لن تشكل تهديدا داخل سوريا أو خارج حدودها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأضافت ليف لصحفيين: "كما ناقشنا الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك لأمريكا وشركائنا في المنطقة، وقد التزم أحمد الشرع بذلك".وتابعت: "وبناء على مناقشتنا، فقد أخبرت الشرع أننا لن نسعى للحصول على مكافآت من أجل القبض عليه، وهو عرض مكافأة ظل ساري المفعول منذ سنوات".وكانت السفارة الأمريكية لدى سوريا، قد قالت إن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التقت اليوم الجمعة، مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" لمناقشة المبادئ، التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة، لدعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، والتي تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين".
https://sarabic.ae/20241221/أسعار-المحروقات-تسجل-أرقاما-قياسية-في-سوريا-ومصفاة-بانياس-تتوقف-عن-العمل-1096036343.html
https://sarabic.ae/20241220/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تصفية-زعيم-داعش-بضربة-دقيقة-في-سوريا--1096018927.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب أمريكي يكشف عما يهم واشنطن في سوريا بعد رحيل الأسد

11:44 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiصورة عملاقة للرئيس السوري، بشار الأسد، ملقاة على الأرض، بينما يقف مقاتل من المعارضة المسلحة بالقرب منها، داخل القصر الرئاسي في دمشق، سوريا، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024
صورة عملاقة للرئيس السوري، بشار الأسد، ملقاة على الأرض، بينما يقف مقاتل من المعارضة المسلحة بالقرب منها، داخل القصر الرئاسي في دمشق، سوريا، 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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كشف النائب الديمقراطي الأمريكي، جيك أوشينكلوس، عما يهم الإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية في سوريا على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد في أعقاب رحيل بشار الأسد ووصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.
وصرح أوشينكلوس في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية قائلا: "أعتقد أنه عند رسم الإدارة الأمريكية لمسار المستقبل بسوريا، يجب على الولايات المتحدة أن تكون واضحة بشأن ما نحاول القيام به وما لا نحاول القيام به، وما لا نحاول القيام به هو بناء الدولة مثلما حاولنا في العراق".
وأضاف النائب الأمريكي أن ما تحاول أن تقوم به بلاده حاليا هو منع عودة "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) أو توفير ملاذ آمن له، كما تحاول الإدارة الأمريكية حاليا التأكد من أن أي حكم في سوريا يحترم حقوق الأقليات والنساء والأكراد والدروز.
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وبحسب أوشينكلوس، "تريد الولايات المتحدة ضمان أن تتبنى الحكومة السورية الجديدة موقفا غير عدواني تجاه إسرائيل وجيرانها، وأعتقد أن تحقيق هذه الأشياء يعد انتصارًا كبيرًا للولايات المتحدة وإسرائيل".
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، بأنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على زعيم "هيية تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، أحمد الشرع (الجولاني)، وذلك بعد الحصول منه على ضمانات بأن التشكيلات الإرهابية لن تشكل تهديدا في سوريا أو خارجها.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن "الشرع، وعد أمريكا بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة السورية دمشق، بأن الجماعات الإرهابية لن تشكل تهديدا داخل سوريا أو خارج حدودها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
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وأضافت ليف لصحفيين: "كما ناقشنا الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك لأمريكا وشركائنا في المنطقة، وقد التزم أحمد الشرع بذلك".
وتابعت: "وبناء على مناقشتنا، فقد أخبرت الشرع أننا لن نسعى للحصول على مكافآت من أجل القبض عليه، وهو عرض مكافأة ظل ساري المفعول منذ سنوات".
وكانت السفارة الأمريكية لدى سوريا، قد قالت إن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التقت اليوم الجمعة، مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" لمناقشة المبادئ، التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة، لدعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، والتي تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين".
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