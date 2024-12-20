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أمريكا تعلن أنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على أحمد الشرع
أمريكا تعلن أنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على زعيم "هيية تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)،... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T19:13+0000
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وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن "الشرع، وعد أمريكا بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة السورية دمشق، بأن الجماعات الإرهابية لن تشكل تهديدا داخل سوريا أو خارج حدودها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.وأضافت ليف لصحفيين: "كما ناقشنا الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك لأمريكا وشركائنا في المنطقة، وقد التزم أحمد الشرع، بذلك".وكانت السفارة الأمريكية لدى سوريا، قد قالت إن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التقت اليوم الجمعة، مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" لمناقشة المبادئ، التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة، لدعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، والتي تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أمريكا تعلن أنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على أحمد الشرع

19:13 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد
مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنها لن تواصل رصد مكافآت للقبض على زعيم "هيية تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، أحمد الشرع (الجولاني)، وذلك بعد الحصول منه على ضمانات بأن التشكيلات الإرهابية لن تشكل تهديدا في سوريا أو خارجها.
وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، إن "الشرع، وعد أمريكا بعد اجتماع مع وفد أمريكي في العاصمة السورية دمشق، بأن الجماعات الإرهابية لن تشكل تهديدا داخل سوريا أو خارج حدودها"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأضافت ليف لصحفيين: "كما ناقشنا الحاجة الملحة لضمان عدم قدرة الجماعات الإرهابية على تشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك لأمريكا وشركائنا في المنطقة، وقد التزم أحمد الشرع، بذلك".

وتابعت: "وبناء على مناقشتنا، فقد أخبرت الشرع أننا لن نسعى للحصول على مكافآت من أجل القبض عليه، وهو عرض مكافأة ظل ساري المفعول منذ سنوات".

وكانت السفارة الأمريكية لدى سوريا، قد قالت إن "مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، التقت اليوم الجمعة، مع مسؤولين من "هيئة تحرير الشام" لمناقشة المبادئ، التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤها في العقبة، لدعم العملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، والتي تؤدي إلى حكومة تمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين".

وواصلت السفارة: "كما تطرقت ليف، في لقائها، إلى الأحداث الإقليمية، ونية سوريا أن تكون جارة جيدة، وأهمية الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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