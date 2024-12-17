https://sarabic.ae/20241217/الخارجية-الأمريكية-نجري-محادثات-مع-تركيا-وقوات-سوريا-الديمقراطية-لتخفيف-التوترات-1095904208.html

الخارجية الأمريكية: نجري محادثات مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية لتخفيف التوترات

الخارجية الأمريكية: نجري محادثات مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية لتخفيف التوترات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على اتصال مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، بهدف تقليل... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T23:44+0000

2024-12-17T23:44+0000

2024-12-17T23:44+0000

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وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نحن في محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية، وفي محادثات مع حلفائنا في تركيا. وأود أن أضيف أن شركاء آخرين في المنطقة أيضًا على تواصل مع تركيا حول هذا الموضوع، ليست القضية مقتصرة على الولايات المتحدة فقط... ونحن نسعى للعمل على مسار يخفف من حدة التوترات".وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا قد بدأت سحب تعزيزات كبيرة إلى مدينة منبج في شمال شرق محافظة حلب، تحضيرًا لهجوم على مواقع الأكراد.وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار مع المقاتلين المدعومين من تركيا الأسبوع الماضي، على أن تغادر منبج في المستقبل القريب.وعند بداية الحرب السورية، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن حكم ذاتي في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية الواقعة تحت سيطرتها. ولم تعترف الحكومة السورية، بقيادة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بالاستقلالية الكردية.كانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وكانت فصائل مسلحة منضوية تحت لواء "هيئة تحرير الشام" قد بدأت، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هجومًا واسع النطاق ضد قوات ومواقع الجيش السوري في عدة محافظات.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.وكان البشير يرأس، منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي شكلتها قوات المعارضة في إدلب.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.وفي وقت لاحق، صرّح مصدر في الكرملين لوكالة "ريا نوفوستي" أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وقد منحتهم روسيا حق اللجوء لأسباب إنسانية.ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, قسد