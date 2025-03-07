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كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
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https://sarabic.ae/20250307/كلمة-عاجلة-للرئيس-السوري-أحمد-الشرع-بعد-الأحداث-الدامية-في-الساحل---عاجل-1098484061.html
كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس السوري، بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، بكلمة بشأن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T20:54+0000
2025-03-07T21:15+0000
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وأكد الشرع أنه "إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها".وقال: "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، وهاهم اليوم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إذا مُسّت محافظة منها بشوكة تداعت لها سائر المحافظات لنصرتها وعزتها".وتايع: "نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال، وأنتم تقاتلون بلا شرف، وليس بالغريب عنكم ما فعلتموه، فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن ولا زلتم على نفس نهجكم، رغم تغليبنا لحالة العفو تجنبا لوقوعنا بمثل هذا المشهد، وإني لأجزم بجهلكم بما نقول ولكن ما على الرسول إلا البلاغ".وتابع أن "سوريا للجميع، ولا فرق فيها بين أحد، وسوريا للجميع، ولا فرق فيها بين سلطة وشعب".وأشار الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته إلى أن "فلول النظام السابق يبحثون عن تجاوز يستفيدون من ورائه".وواصل: "نريد صلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا بدمائكم".وأكد: "لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح، وأبارك لقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء".وأوضح في هذا السياق: "سنبقى نلاحق فلول النظام الساقط من أبى إلا أن يستمر في غيه وطغيانه، ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي، سنقدمهم إلى محكمة عادلة، وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا بإذن الله، وسيحاسب حسابا شديدا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواما بجريرة أقوام".وقال: "أؤكد على قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وسنحافظ على السلم الأهلي في سوريا، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".ومضى: "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم، ورغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي".وطالب أحمد الشرع "جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين".وأكد أن "سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء".وقال الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته: "أذكركم بأن الله قد جعل منزلة الأسير بمنزلة اليتيم والمسكين: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"، فقد جعله في موضع الإحسان والشفقة فلا ينبغي إهانة الأسير ولا تعريضه للضرب، فإن ذلك مناف لأمر الله ثم لقانون البلاد".وواصل: "إن أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط، ورغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق".وختم الشرع كلمته: "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء، فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله، الرحمة للشهداء، وأسأل الله أن يتقبلهم في هذا الشهر الكريم".وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام بالحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محافظة اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، إنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".وأكد المصدر أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".وردا على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري

20:54 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 21:15 GMT 07.03.2025)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أدلى الرئيس السوري، بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، بكلمة بشأن الأحداث الأخيرة في الساحل السوري.
وأكد الشرع أنه "إذا مست محافظة سورية بشوكة تداعت لها جميع المحافظات لنصرتها وعزتها".
وقال: "لقد سعى بعض فلول النظام الساقط لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها، وهاهم اليوم يتعرفون عليها من جديد، فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، إذا مُسّت محافظة منها بشوكة تداعت لها سائر المحافظات لنصرتها وعزتها".
وقال: "يا أيها الفلول، إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد".
وتايع: "نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال، وأنتم تقاتلون بلا شرف، وليس بالغريب عنكم ما فعلتموه، فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن ولا زلتم على نفس نهجكم، رغم تغليبنا لحالة العفو تجنبا لوقوعنا بمثل هذا المشهد، وإني لأجزم بجهلكم بما نقول ولكن ما على الرسول إلا البلاغ".
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وتابع أن "سوريا للجميع، ولا فرق فيها بين أحد، وسوريا للجميع، ولا فرق فيها بين سلطة وشعب".
وأشار الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته إلى أن "فلول النظام السابق يبحثون عن تجاوز يستفيدون من ورائه".
وواصل: "نريد صلاح البلاد التي دمرتموها، ولا غاية لنا بدمائكم".
وقال: "ما يميزنا عن عدونا هو التزامنا بمبادئنا، ففي الوقت الذي نتنازل فيه عن أخلاقنا نصبح وعدونا على صعيد واحد، وإن فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز يُفضي إلى تجاوز يستجدون من ورائه".
وأكد: "لا خوف على بلد يوجد فيه مثل هذا الشعب وهذه الروح، وأبارك لقوى الجيش والأمن على التزامهم بحماية المدنيين وسرعتهم بالأداء".
وتعهد الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية في كلمته "بتقديم من تسبب في تلك الأحداث، والذين يصرون على الاعتداء على الشعب إلى محكمة عادلة".
وأوضح في هذا السياق: "سنبقى نلاحق فلول النظام الساقط من أبى إلا أن يستمر في غيه وطغيانه، ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي، سنقدمهم إلى محكمة عادلة، وسنستمر بحصر السلاح بيد الدولة، ولن يبقى سلاح منفلت في سوريا بإذن الله، وسيحاسب حسابا شديدا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقواما بجريرة أقوام".
وقال: "أؤكد على قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل، وسنحافظ على السلم الأهلي في سوريا، وكل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".
ومضى: "أهلنا في الساحل في أماكن الاشتباك جزء مهم من وطننا وواجبنا حمايتهم، ورغم ما تعرضنا له من غدر فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي".
وطالب أحمد الشرع "جميع القوى التي التحقت بأماكن الاشتباك بالانصياع لأوامر القادة العسكريين".
ولفت في هذا السياق: "أطالب جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل للقادة العسكريين والأمنيين هناك، وأن يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، ليتسنى للقوى العسكرية والأمنية إكمال عملهم على أتمّ وجه".
وأكد أن "سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء".
وقال الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في كلمته: "أذكركم بأن الله قد جعل منزلة الأسير بمنزلة اليتيم والمسكين: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"، فقد جعله في موضع الإحسان والشفقة فلا ينبغي إهانة الأسير ولا تعريضه للضرب، فإن ذلك مناف لأمر الله ثم لقانون البلاد".
وواصل: "إن أهلنا في الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤوليتنا والواجب علينا حمايتهم وإنقاذهم من شرور عصابات النظام الساقط، ورغم ما تعرضنا له من غدر، فإن الدولة ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به على الإطلاق".
وختم الشرع كلمته: "سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء، فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله، الرحمة للشهداء، وأسأل الله أن يتقبلهم في هذا الشهر الكريم".
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وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام بالحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.
وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محافظة اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، إنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".
وأكد المصدر أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".
وردا على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.
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