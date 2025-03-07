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الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
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الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:37+0000
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وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الرسمي: "في هذه الظروف الحرجة، ندعو جميع القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع على الأرض إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن ومنع وقوع إصابات بين المدنيين، وفي ظل الظروف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا حاليا، فإن الحفاظ على الوفاق الوطني وتعزيز أمن المواطنين واحترام حقوقهم المشروعة بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الديني له أهمية قصوى".وأشارت الى أن موسكو تؤكد "موقفها الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".وأضافت: "نأمل أن تسهم جميع الدول التي لها تأثير على الوضع في سوريا في تهدئته، ونحن ملتزمون بتنسيق الجهود عن كثب مع الشركاء الأجانب من أجل تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وأكد المصدر الأمني أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.
https://sarabic.ae/20250306/تصعيد-في-الساحل-السوري-وامتداد-التوتر-إلى-مدن-أخرى-1098457932.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم العربي

الخارجية الروسية: ندعو إلى وضع حد لإراقة الدماء في سوريا

15:37 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 16:06 GMT 07.03.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا، إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن ومنع وقوع إصابات بين المدنيين.
وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على موقع الوزارة الرسمي: "في هذه الظروف الحرجة، ندعو جميع القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع على الأرض إلى بذل كل ما في وسعهم لإنهاء إراقة الدماء في أقرب وقت ممكن ومنع وقوع إصابات بين المدنيين، وفي ظل الظروف الصعبة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا حاليا، فإن الحفاظ على الوفاق الوطني وتعزيز أمن المواطنين واحترام حقوقهم المشروعة بغض النظر عن انتمائهم القومي أو الديني له أهمية قصوى".

وأكدت أن روسيا "قلقة من التصعيد الحاد للوضع في سوريا".

وأشارت الى أن موسكو تؤكد "موقفها الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأضافت: "نأمل أن تسهم جميع الدول التي لها تأثير على الوضع في سوريا في تهدئته، ونحن ملتزمون بتنسيق الجهود عن كثب مع الشركاء الأجانب من أجل تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".
موظفو سوريا مجهولو المصير... الأزمة المعيشية تتفاقم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرى
أمس, 22:26 GMT

وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.

فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.

وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، بأنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".

وأكد المصدر الأمني أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".
ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.
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