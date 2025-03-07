https://sarabic.ae/20250307/قطر-ندين-بأشد-العبارات-جرائم-المجموعات-الخارجة-عن-القانون-في-سوريا-1098480615.html
قطر: ندين بأشد العبارات جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا
قطر: ندين بأشد العبارات جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا
سبوتنيك عربي
أعربت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن "إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها للقوات الأمنية في سوريا". 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T17:35+0000
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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، على "تضامن الدوحة مع الحكومة السورية ودعمها للإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".كما جدّدت قطر "تأكيدها على دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، معربة عن تأييدها "لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار".وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محافظة اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.وأكد المصدر أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.
https://sarabic.ae/20250307/الشيباني-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-في-الساحل-السوري-1098479097.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر: ندين بأشد العبارات جرائم المجموعات الخارجة عن القانون في سوريا
أعربت دولة قطر، اليوم الجمعة، عن "إدانتها الشديدة للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها للقوات الأمنية في سوريا".
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، على "تضامن الدوحة مع الحكومة السورية ودعمها للإجراءات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".
كما جدّدت قطر "تأكيدها على دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، معربة عن تأييدها "لتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والتنمية والازدهار".
وكانت قوات الأمن السورية، قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
فيما ذكر مصدر بإدارة الأمن العام بالحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في قرى محافظة اللاذقية على الساحل السوري، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.
وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية بريف محافظة اللاذقية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.
وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة، لـ"سانا"، إنه "بعد قيام فلول النظام البائد باغتيال العديد من عناصر الشرطة والأمن، توجهت حشود شعبية كبيرة غير منظمة للساحل مما أدى لبعض الانتهاكات الفردية".
وأكد المصدر أن السلطات تعمل على "إيقاف هذه التجاوزات التي لا تمثل عموم الشعب السوري".
ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة، ليل أمس، حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس
حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق، فيما تم تمديد الحظر اليوم في مدينة طرطوس.