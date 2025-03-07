الشيباني يعلق على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
علق وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، على التوترات الأمنية الأخيرة، التي شهدها الساحل السوري، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة وقوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
وقال الشيباني في بيان عبر منصة "إكس": "الرحمة لشهداء مؤسستينا الأمنية والعسكرية، والشفاء العاجل للجرحى، والعقاب والحساب لمن تورط بهذه الخيانة العظمى".
وأضاف: "كنا ولا زلنا نواجه منذ اليوم الأول حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة من خلال بث الفوضى من جهة، ومحاولات الإغلاق السياسي في الخارج من جهة أخرى".
وأكد الشيباني أن الشعب السوري "استعاد حكم بلاده بعد أكثر من خمسين سنة من الإقصاء والاستبداد، وضحى كل بيت سوري لأجل هذه اللحظة بكل ما يملك، وما جرى يوم أمس لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".
واختتم الوزير السوري، قائلا: "في الوقت الذي أُطمئن شعبنا بأن سوريا اليوم تجاوزت الاختبار مرة جديدة وتشق طريقها نحو المستقبل بقوة وثبات، أشكر الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن موقفها الداعم للحكومة السورية في مواجهتها لفلول الأسد".
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تابعة للسلطة السورية الجديدة، أمس الخميس، بأن مجموعات مسلحة هاجمت أحد الحواجز قرب مدينة جبلة الساحلية، مشيرة إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً لمحاصرة من وصفتهم بـ"فلول النظام" في قريتي بيت عانا والدالية.
ودعت وزارة الدفاع السورية الجماعات المسلحة إلى تسليم السلاح إلى الأمن العام، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر "تابعة للنظام السابق"، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعًا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح: إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".
أمس, 16:15 GMT
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في القريتين، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.
وأفاد شهود عيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن التوتر بدأ عقب اقتحام مجموعة عسكرية ملثمة تابعة للسلطة الجديدة منزل أحد المواطنين في قرية الدالية واعتقاله، ما أثار غضب الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من مصير مماثل لما حدث لمعتقلين آخرين عُثر على جثثهم لاحقاً.
وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على عدة مناطق، من بينها مطار اسطامو وعدد من البلدات المجاورة.
وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت عدة فصائل عسكرية متمركزة في مدن سورية أخرى توجهها إلى الساحل لمواجهة المجموعة المسلحة وقمع الاحتجاجات.
2 مارس, 15:53 GMT
وامتد التوتر إلى مدينة حمص، حيث شهدت بعض أحيائها إطلاق نار كثيفا وأعمال عنف، حسبما ظهر في مقاطع فيديو، لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من صحتها بشكل مستقل، شملت تدمير سيارات ونهب محال تجارية.
ورداً على التطورات المتسارعة، فرضت السلطات السورية المؤقتة حظر تجول في حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح اليوم الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.
ووجّه نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات لضبط النفس والتهدئة بين المواطنين على خلفية أحداث العنف بين بعض الأحياء وسماع دعوات في بعض الجوامع "للجهاد".