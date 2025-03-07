https://sarabic.ae/20250307/الشيباني-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-في-الساحل-السوري-1098479097.html

الشيباني يعلق على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري

الشيباني يعلق على الأحداث الأخيرة في الساحل السوري

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، على التوترات الأمنية الأخيرة، التي شهدها الساحل السوري، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T16:15+0000

2025-03-07T16:15+0000

2025-03-07T16:15+0000

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وقال الشيباني في بيان عبر منصة "إكس": "الرحمة لشهداء مؤسستينا الأمنية والعسكرية، والشفاء العاجل للجرحى، والعقاب والحساب لمن تورط بهذه الخيانة العظمى".وأضاف: "كنا ولا زلنا نواجه منذ اليوم الأول حربا خفية ومعلنة لكسر إرادة الشعب السوري وهزيمته في ميدان الأمن والسياسة والحوكمة من خلال بث الفوضى من جهة، ومحاولات الإغلاق السياسي في الخارج من جهة أخرى".وأكد الشيباني أن الشعب السوري "استعاد حكم بلاده بعد أكثر من خمسين سنة من الإقصاء والاستبداد، وضحى كل بيت سوري لأجل هذه اللحظة بكل ما يملك، وما جرى يوم أمس لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".واختتم الوزير السوري، قائلا: "في الوقت الذي أُطمئن شعبنا بأن سوريا اليوم تجاوزت الاختبار مرة جديدة وتشق طريقها نحو المستقبل بقوة وثبات، أشكر الدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن موقفها الداعم للحكومة السورية في مواجهتها لفلول الأسد".ودعت وزارة الدفاع السورية الجماعات المسلحة إلى تسليم السلاح إلى الأمن العام، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العام التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وعناصر "تابعة للنظام السابق"، في مدينة جبلة ومحيطها في محافظة اللاذقية.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعًا عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح: إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تصاعد التوتر في القريتين، مع رصد تحركات عسكرية مكثفة وعمليات قصف جوي نفذتها مروحيات تابعة للقوات الحكومية.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على عدة مناطق، من بينها مطار اسطامو وعدد من البلدات المجاورة.وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت عدة فصائل عسكرية متمركزة في مدن سورية أخرى توجهها إلى الساحل لمواجهة المجموعة المسلحة وقمع الاحتجاجات.وامتد التوتر إلى مدينة حمص، حيث شهدت بعض أحيائها إطلاق نار كثيفا وأعمال عنف، حسبما ظهر في مقاطع فيديو، لم يتسن لـ"سبوتنيك" التحقق من صحتها بشكل مستقل، شملت تدمير سيارات ونهب محال تجارية.ووجّه نشطاء ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مناشدات لضبط النفس والتهدئة بين المواطنين على خلفية أحداث العنف بين بعض الأحياء وسماع دعوات في بعض الجوامع "للجهاد".

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